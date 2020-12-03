وظائف شاغرة بالهيئة العامة للجمارك

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للجمارك عن توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مشرف رواتب – وكالة راس المال البشري ، بكالوريوس فأعلى في " المالية ، إدارة الأعمال ، الموارد البشرية ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 6 سنوات .
2- مدير إدارة التقنيات الذكية للمنشآت : بكالوريوس فأعلى في " هندسة الحاسب ، علوم الحاسب ، هندسة البرمجيات " ، ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 10 سنوات .
وأكدت " الجمارك " أن التقديم متاح اليوم الخميس 18 / 4 / 1442 ه ، الموافق 3 / 12 / 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا