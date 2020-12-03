دعوات الشفاء للشيخ ناصر الأحمد تجتاح مواقع التواصل

خالد الظفيري (صدى):
اجتاحت دعوات الشفاء للشيخ ناصر صباح الأحمد وزير الدفاع السابق ونجل أمير الكويت الراحل، خلال الساعات القليلة الماضية.
وقام عدد من أبناء الأسرة الحاكمة بتخصيص تغريداتهم في تويتر للدعاء له بالشفاء في ظل غياب تفاصيل ومعلومات دقيقة عن تطورات وضعه الصحي الذي شغل الكويتيين خلال الأسابيع الماضية.
كما تداول نواب وحقوقيون وأكاديميون صور الشيخ ناصر الملقب بـ ”كاشف الفساد“ نظراً لدوره ومشاركته بكشف عدة ملفات فساد شهيرة تمت إثارتها مؤخراً في البلد الخليجي، دون ورود أي تعليق رسمي من الديوان الأميري حول تفاصيل وضعه الصحي حتى الآن.
وفي وقت سابق، تناقلت أنباء عن تدهور وضع الشيخ الصحي ودخوله العناية المركزة بحالة حرجة، وتبع ذلك تدوينة للشيخ ناصر عبر تويتر أكد فيها إجراء فحوصات طبية شاملة تكللت بالنجاح دون الكشف عن تفاصيل هذه الفحوصات.