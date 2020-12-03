قرار مرتقب من " بومبيو " بشأن إعلان الحوثيين منظمة إرهابية 

واشنطن (صدى):
يعتزم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إعلان مليشيا الحوثيين منظمة إرهابية خلال أيام.
ووجهت الأمم المتحدة نداء لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع بشأن الكارثة الإنسانية المحتملة في اليمن، وذلك قبل قرار متوقع بتسمية الحوثيين هناك منظمة إرهابية، فيما يستعد المسؤولون الأمريكيون لوقف محتمل لبرنامج المساعدات بقيمة 700 مليون دولار، وفقا لصحيفة " واشنطن بوست ".
ويشار إلى إضافة عقوبات جديدة على طهران، وبعد مناقشات داخلية مطولة، كما يتوقع أن يعلن " بومبيو " عن قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، إلى جانب خطوات أخرى لفرض عقوبات عليهم.
ومن المتوقع أن يتعرض الحوثيون لعقوبات مالية واحتمال الملاحقة الجنائية في حال تم تطبيق القرار.