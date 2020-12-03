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قرار مرتقب من " بومبيو " بشأن إعلان الحوثيين منظمة إرهابية 

Time منذ ساعة
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قرار مرتقب من " بومبيو " بشأن إعلان الحوثيين منظمة إرهابية 

واشنطن (صدى):
يعتزم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إعلان مليشيا الحوثيين منظمة إرهابية خلال أيام.

ووجهت الأمم المتحدة نداء لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع بشأن الكارثة الإنسانية المحتملة في اليمن، وذلك قبل قرار متوقع بتسمية الحوثيين هناك منظمة إرهابية، فيما يستعد المسؤولون الأمريكيون لوقف محتمل لبرنامج المساعدات بقيمة 700 مليون دولار، وفقا لصحيفة " واشنطن بوست ".

 

ويشار إلى إضافة عقوبات جديدة على طهران، وبعد مناقشات داخلية مطولة، كما يتوقع أن يعلن " بومبيو " عن قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، إلى جانب خطوات أخرى لفرض عقوبات عليهم.

 

ومن المتوقع أن يتعرض الحوثيون لعقوبات مالية واحتمال الملاحقة الجنائية في حال تم تطبيق القرار.

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أحدث التعليقات

إنسان واقعي
إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم الله لايرده الله يجعله روحه بلا رجعه عدو الله نصر إبليس عدو أهل السنة الأول قاتل الأطفال والنساء مجرم الحرب عليه من الله مايستحق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يالله ياكريم
🚴‍♀️
يا صفيحه... ازيلو تكرار التعليقات... تراه يشوه صفيحتكم
الدافور
للأسف لا يوجد نقد فني
.M.
بلعكس كلامها صحيح مئة في 💯 نعم احنا أفضل دولة في العالم المرأة تعيش براحة وسلام نعم ولكن ليس الكل هنالك قلة قليله تعاني ولكن وضعت جهات مسؤولة تساند وتساعد المرأة إذا هي بحاجه للمساعدة، ونعم لاشك هذا معروف المرأة هنا تحارب من جهات قذرة واجرامية من الخارج وهي السبب الحقيقي في تفكك وفساد الكثييير من الفتيات والشباب

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