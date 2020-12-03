تأجيل نهائي دوري أبطال آسيا بسبب تظلم النصر

ماجد محمد (صدى):
أعلنت وسائل إعلام إيرانية اليوم الخميس قرار المحكمة الرياضية " كاس " بتأجيل نهائي دوري أبطال آسيا بسبب الإحتجاج الذي تقدم به النصر ضد بيرسبوليس الإيراني .
وأكدت أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تلقى اليوم خطاب من المحكمة الرياضية يفيد بتأجيل نهائي دوري الأبطال لحين النظر في شكوى النصر .
وكان النصر قد تقدم بشكوى سابقة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد النادي الإيرني الذي قام بإشراك لاعبين جدد في القائمة الآسيوية بالمخالفة لقرار فيفا إلا أن " الآسيوي " رفض الشكوى فقام " النصر " برئاسة صفوان السويكت بتصعيد التظلم للمحكمة الرياضية .
وكان النصر قد خسر أمام بيرسبوليس بضربات جزاء 3 – 5 ، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020 بالدوحة .