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تأجيل نهائي دوري أبطال آسيا بسبب تظلم النصر

Time منذ 49 دقيقة
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تأجيل نهائي دوري أبطال آسيا بسبب تظلم النصر

ماجد محمد (صدى):
أعلنت وسائل إعلام إيرانية اليوم الخميس قرار المحكمة الرياضية " كاس " بتأجيل نهائي دوري أبطال آسيا بسبب الإحتجاج الذي تقدم به النصر ضد بيرسبوليس الإيراني .

وأكدت أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تلقى اليوم خطاب من المحكمة الرياضية يفيد بتأجيل نهائي دوري الأبطال لحين النظر في شكوى النصر .

وكان النصر قد تقدم بشكوى سابقة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد النادي الإيرني الذي قام بإشراك لاعبين جدد في القائمة الآسيوية بالمخالفة لقرار فيفا إلا أن " الآسيوي " رفض الشكوى فقام " النصر " برئاسة صفوان السويكت بتصعيد التظلم للمحكمة الرياضية .

وكان النصر قد خسر أمام بيرسبوليس بضربات جزاء 3 – 5 ، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020 بالدوحة .

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
لعنة الله عليه.... صارت موظه يشيل السكين بجيبه... يجب سرعه محاكمته وردعه... وسن قانون عاجل بتجريم من يحمل سلاح ابيض بجيبه
خالد
اصلا هالطاغوت ملعون الوالدين تحت حماية اسرائيل . ...... امريكا واسرائيل وايران يد وحده ومله واحده د أهل السنه ...... ايران مجرد حمار يركبونهم الصهاينه ويستخدمونهم بالحروب عنهم بالوكاله
امروء القيس
كنت اشتغل فشركة اكسيوم للاتصالات اول ثلاثه شهور بدون راتب هذه التجربه دخلت فالشهر الرابع وراتبي ما نزل ، سويت مشكله مع مدير الفرع والسوبرفايزر ، المشكله انظمة مكتب العمل الكاشير سعودي ومدير المعرض سعودي ، واكسيوم معينيين مدير المكتب حضرمي والكاشير يماني ، المهم رحت اشتكيت فمكتب العمل والعمال واخذت الطلب بنفي ووصلته لادارة الشركه قلبت عاليها واطيها لما جبت لهم الطلب ، المصيبه العظمى النوظف فلاتش ار هندي ما يتكلم عربي ساحب علي ولا يكلمني حتى اعطيته الطلب صار يتكلم عربي احسن مني والمصيبه الاعظم مدير الاتش ار الهندي جاني خبر انه كان محاسب فسوبرماركيت ، والله اني خليته يعض الارض ويترجاني اني الغي الشكوه ما تنازلت حتى اخذت كل رواتبي واتعهد على نفسه معاي بلالتزام. الشركه الي انا فيها الحين يجوني شباب متعلمين بكلريوس ومهندسين سعوديين ولا يوظفوهم ، والي من طرف احد الاداريين يتوظف،وين مكتب العمل نايمين عن هذه الشركات !
خالد
عندي شعور ان هالادمي نهايته قشرى
خالد
للاسف ماعاد فيه رجاجيل يشكمون نسوانهم عن الطلعات ..... تلقى التيس بالاستراحه والعنز بالمول او بالمنتزه .

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