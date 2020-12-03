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البريد يُطلق خدمة "مسبق الدفع"

Time منذ ساعة
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البريد يُطلق خدمة "مسبق الدفع"

الرياض (صدى):
اطلقت مؤسسة البريد السعودي خدمة جديدة تضاف لقائمة الخدمات البريدية التي تقدمها لعملائها بمسمى خدمة" مسبق الدفع"، وهي عبارة عن منتج مسبق الدفع يحتوي على عدد 20 كوبون حتى 500 كوبون تخدم أصحاب المنشئات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأسر المنتجة وكذلك الأفراد ويستطيع العميل الاستفادة من هذه الخدمة لإرسال الشحنات والطرود داخل المملكة، حيث يستطيع العميل الدخول لموقع البريد وإنشاء حساب خاص على "بريدي اون لاين" ليجد خدمة مسبقة الدفع في الصفحة الرئيسية، ومن ثم يتبع خطوات التسجيل ليستفيد من مزايا هذه الخدمة، ويمكنه السداد من خلال بطاقته الائتمانية أو مدى أو خصم من رصيد العميل عن طريق المحفظة الالكترونية في "بريدي اون لاين".

وأوضحت المؤسسة أن الاوزان المتاحة لهذة الخدمة هي خمسة كيلو جرام، عشرة كيلو جرام وخمسة عشر كيلو جرام وعشرين كيلو جرام، مبينة أن الخدمة تقدم العديد من المزايا للعملاء من خلال مساعدتهم في أعمالهم وأهدافهم التجارية خاصة من ناحية اختصار الوقت في التوصيل بسرعة ودقة وتسليمها لمكان إقامة العميل إضافة الى القدرة على تحليل المبيعات بالاستعانة بتاريخ سجل الارساليات وهي خدمة بأسعار تنافسية ومنخفضة وبالإمكان من خلالها إضافة ميزة استلام الشحنات من مكان الإقامة إلى جانب سهولة طلبها الكترونياً والتحقق من العنوان الوطني للعميل مجاناً كما أن العملاء بإمكانهم شراء واستخدام هذا المنتج من خلال منصة بريدي اون لاين هناأو من خلال

تطبيق البريد السعودي.

وتأتي هذه الخدمة تعزيزا لاستراتيجية التحول في البريد السعودي وخططها في التوسع في الاعمال ليكون البريد السعودي الخيار اللوجستي الأول لجميع القطاعات وجميع شرائح العملاء كمشغل وطني يمتاز بالإمكانيات الضخمة التي جعلته مؤخرا الأهم في سوق الشحن على مستوى إقليم الشرق الأوسط.

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أحدث التعليقات

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لعنة الله عليه.... صارت موظه يشيل السكين بجيبه... يجب سرعه محاكمته وردعه... وسن قانون عاجل بتجريم من يحمل سلاح ابيض بجيبه
خالد
اصلا هالطاغوت ملعون الوالدين تحت حماية اسرائيل . ...... امريكا واسرائيل وايران يد وحده ومله واحده د أهل السنه ...... ايران مجرد حمار يركبونهم الصهاينه ويستخدمونهم بالحروب عنهم بالوكاله
امروء القيس
كنت اشتغل فشركة اكسيوم للاتصالات اول ثلاثه شهور بدون راتب هذه التجربه دخلت فالشهر الرابع وراتبي ما نزل ، سويت مشكله مع مدير الفرع والسوبرفايزر ، المشكله انظمة مكتب العمل الكاشير سعودي ومدير المعرض سعودي ، واكسيوم معينيين مدير المكتب حضرمي والكاشير يماني ، المهم رحت اشتكيت فمكتب العمل والعمال واخذت الطلب بنفي ووصلته لادارة الشركه قلبت عاليها واطيها لما جبت لهم الطلب ، المصيبه العظمى النوظف فلاتش ار هندي ما يتكلم عربي ساحب علي ولا يكلمني حتى اعطيته الطلب صار يتكلم عربي احسن مني والمصيبه الاعظم مدير الاتش ار الهندي جاني خبر انه كان محاسب فسوبرماركيت ، والله اني خليته يعض الارض ويترجاني اني الغي الشكوه ما تنازلت حتى اخذت كل رواتبي واتعهد على نفسه معاي بلالتزام. الشركه الي انا فيها الحين يجوني شباب متعلمين بكلريوس ومهندسين سعوديين ولا يوظفوهم ، والي من طرف احد الاداريين يتوظف،وين مكتب العمل نايمين عن هذه الشركات !
خالد
عندي شعور ان هالادمي نهايته قشرى
خالد
للاسف ماعاد فيه رجاجيل يشكمون نسوانهم عن الطلعات ..... تلقى التيس بالاستراحه والعنز بالمول او بالمنتزه .

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