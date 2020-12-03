بالفيديو.. أم يمنية تكشف تفاصيل مقتل طفلها أمام عينها بلغم حوثي

فهمي محمد (صدى):
تواصل الميلشيت الحوثية إجرامها بحق أطفال اليمن لتحصد ألغامهم الخبيئة أرواحهم وتغتال أحلامهم بالحياة في مسلسل دموي كل يوم .
وروت والدة أحدث الضحايا الطفل " عمار عكاش بطيط " ، كيف قٌتل فلذة كبدها " 8 سنوات " فقط أمام عينيها بسبب اللغم الحوثي .
وأكدت أنها خرجت لرعي الغنم برفقة طفلها في منطقة قرب المنزل وكان الطفل يلهو أمام الغنم ، وفجأة انفجر اللغم الملعون ليمزق الطفل أشلاء ، فسقطت مغشياً عليها ، وفقاً للعربية .
ووجهت والدة الطفل إستغاثة لدول العالم لإنقاذ الأطفال والكبار من الموت والإعاقة بسبب اللغم الذي زرعه الحوثيون في العديد من المناطق قبل تحريرها .
وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة بساطة حياة الأسرة وغيرها من مئات الأسر في القرى اليمنية التي حُرمت من العديد من الخدمات بسبب الإعتداءات الحوثية .