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بالفيديو.. أم يمنية تكشف تفاصيل مقتل طفلها أمام عينها بلغم حوثي

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. أم يمنية تكشف تفاصيل مقتل طفلها أمام عينها بلغم حوثي

فهمي محمد (صدى):
تواصل الميلشيت الحوثية إجرامها بحق أطفال اليمن لتحصد ألغامهم الخبيئة أرواحهم وتغتال أحلامهم بالحياة في مسلسل دموي كل يوم .

وروت والدة أحدث الضحايا الطفل " عمار عكاش بطيط " ، كيف قٌتل فلذة كبدها " 8 سنوات " فقط أمام عينيها بسبب اللغم الحوثي .

وأكدت أنها خرجت لرعي الغنم برفقة طفلها في منطقة قرب المنزل وكان الطفل يلهو أمام الغنم ، وفجأة انفجر اللغم الملعون ليمزق الطفل أشلاء ، فسقطت مغشياً عليها ، وفقاً للعربية .

ووجهت والدة الطفل إستغاثة لدول العالم لإنقاذ الأطفال والكبار من الموت والإعاقة بسبب اللغم الذي زرعه الحوثيون في العديد من المناطق قبل تحريرها .

وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة بساطة حياة الأسرة وغيرها من مئات الأسر في القرى اليمنية التي حُرمت من العديد من الخدمات بسبب الإعتداءات الحوثية .

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أحدث التعليقات

اهلاوي صريح
اسال الله ان يرده سالما الى اهله ثانيا يكون صديقه مسولا عنه اذا حدث له مكروه ويتحمل المسوليه كامله ثالثا يعاقب عقاب شديد حتى يكون عبره لغيره
Reem
ههههههههه يالفقراوي المسكين اجل قلت مايكون افضل مدافع
kkkk
فلوسهم حرام ماهي مشكلة مدرب ولا لاعبيين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
صحيح ان السفر يكشف معادن الناس يترك خويه في خطر علشان خلاف لازم يحققون معه لين يخرج الأول والأخير وايش سبب الخلاف
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
صحيح ان السفر يكشف معادن الناس يترك خويه في خطر علشان خلاف لازم يحققون معه لين يخرج الأول والأخير وايش سبب الخلاف

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