وظائف شاغرة بالخطوط السعودية للتموين

فاطمة المالكي (صدى):
أكدت شركة الخطوط السعودية للتموين توفر وظائف شاغرة بمجال المحاسبة والمالية بجدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مدير مراقبة الائتمان : بكالوريوس في " المحاسبة " ، خبرة لا تقل عن 8 سنوات ، منها خبرة لا تقل عن 3 سنوات دور إداري .
2- مدير مراقبة الأعمال : بكالوريوس في " المحاسبة ، والمالية " ، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مراقبة الأعمال منها خبرة 3 سنوات في دور إداري .
وأوضحت إدارة الشركة أن التقديم بدأ اليوم الخميس 18 / 4 / 1442 هـ الموافق 3 / ديسمبر / 2020 م ، وذلك عبر الرابطين التاليين على الترتيب : هنا
هنا