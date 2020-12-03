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وظائف شاغرة بالخطوط السعودية للتموين

Time منذ ساعة
Views 1776
وظائف شاغرة بالخطوط السعودية للتموين

فاطمة المالكي (صدى):
أكدت شركة الخطوط السعودية للتموين توفر وظائف شاغرة بمجال المحاسبة والمالية بجدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مدير مراقبة الائتمان : بكالوريوس في " المحاسبة " ، خبرة لا تقل عن 8 سنوات ، منها خبرة لا تقل عن 3 سنوات دور إداري .

2- مدير مراقبة الأعمال : بكالوريوس في " المحاسبة ، والمالية " ، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مراقبة الأعمال منها خبرة 3 سنوات في دور إداري .

وأوضحت إدارة الشركة أن التقديم بدأ اليوم الخميس 18 / 4 / 1442 هـ الموافق 3 / ديسمبر / 2020 م ، وذلك عبر الرابطين التاليين على الترتيب : هنا

هنا

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أحدث التعليقات

مصطفى زيتون
صدقت
النشمي
اخي فايز بن محمد الله يكثر من امثالك
النصر مع الصبر ياعالمي
المشكله انه ڤيتوريا مفلس فنيا ماعنده ابتكار او ابداع في خططه واصبحت خطته مافيها اية نكهه عند الجمهور ولا فيها حتى مفاجاه للفرق المنافسه ومكشوفه طريقة لعبه واخر اهتمامه التنظيم الدفاعي ولا يعير لمركز الحراسه اهميه مافي الا برادلي جونز لايحسن صد ركله ترجيحيه واحده ولا عندي ثقه في لاعبينه الشباب كلهم قدمهم على طبق من ذهب للانديه المنافسه اما خارج حساباته او معارين للانديه بلا رجعه .
النصر مع الصبر ياعالمي
المشكله انه ڤيتوريا مفلس فنيا ماعنده ابتكار او ابداع في خططه واصبحت خطته مافيها اية نكهه عند الجمهور ولا فيها حتى مفاجاه للفرق المنافسه ومكشوفه طريقة لعبه واخر اهتمامه التنظيم الدفاعي ولا يعير لمركز الحراسه اهميه مافي الا برادلي جونز لايحسن صد ركله ترجيحيه واحده ولا عندي ثقه في لاعبينه الشباب كلهم قدمهم على طبق من ذهب للانديه المنافسه اما خارج حساباته او معارين للانديه بلا رجعه .
خبير زمانه
نعم الدوله ماقصرت اكرمت المراءه واعطتها حقوقها كامله ولكن يوجد خبثاء بالخارج ومنظمات تستهدف الى تمرد المراءه وايهامها ان حقوقها تاقصه ويستغلون الفتيات المراهقات لصغر سنهن لشحنهن ضد وطنهن ومجنمعهن ليس حبا لهن وانما للاضرار ببلدهن ..... النسويات يحب عليهن معرفه مايحاك ضدهن ويكونن بذره صالحه للوطن وليس حشره ضاره له ,,, نحتاح لنشر الوعي بالمجتمع وعدم الانجراف خلف حسابات مشبوهه تقف ضد الوطن وقيادته

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