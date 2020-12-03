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بالفيديو.. "ترامب": سأكشف تزوير الإنتخابات أو أموت دون ذلك

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. "ترامب": سأكشف تزوير الإنتخابات أو أموت دون ذلك

واشنطن (صدى):
شهد المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته " ترامب " أمس الأربعاء حول خطابه الذي وصفه بـ"الخطاب الأهم" ، العديد من التصريحات النارية حول أزمة تزوير الإنتخابات الرئاسية 2020 .

وأكد " ترامب " على إستمراره في كشف عمليات التزوير ، قائلاً : إذا لم نستأصل عملية التزوير والإحتيال التي حدثت في انتخابات ٢٠٢٠ ، فلن يكون لدينا دولة ، لذا وبتصميم ودعم الشعب الأمريكي سنعيد الصدق والنزاهة لانتخاباتنا ، وسنعيد الثقة في نظام حكومتنا.

وأكد " ترامب " أنه يصر على موقفه وسيكشف هذا التزوير أو يموت دون ذلك .

وكشف عن موقف منافسه قائلاً : لقد أخبروا بايدن أن لا يتعب نفسه ولا يخرج للناخبين ففوزه مضمون.

وقال أنه سيسعى بكل قوة لضمان احتساب كل صوت قانوني وعدم احتساب الأصوات غير القانونية ، كما هاجم نظام التصويت عبر البريد الذي لجأ إليه ملايين الأمريكيين بسبب جائحة كورونا.

وأكد أن تصريحاته عن تزوير الانتخابات تُعد دفاعًا عن الدستور والمبدأ القائل بضرورة احتساب "الأصوات القانونية" فقط ، وأنه يُصر على حماية النظام الانتخابي الذي يتعرض الآن للاعتداء والاستيلاء وتبين الأمر في الإنتخابات الرئاسية .

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أحدث التعليقات

مصطفى زيتون
صدقت
النشمي
اخي فايز بن محمد الله يكثر من امثالك
النصر مع الصبر ياعالمي
المشكله انه ڤيتوريا مفلس فنيا ماعنده ابتكار او ابداع في خططه واصبحت خطته مافيها اية نكهه عند الجمهور ولا فيها حتى مفاجاه للفرق المنافسه ومكشوفه طريقة لعبه واخر اهتمامه التنظيم الدفاعي ولا يعير لمركز الحراسه اهميه مافي الا برادلي جونز لايحسن صد ركله ترجيحيه واحده ولا عندي ثقه في لاعبينه الشباب كلهم قدمهم على طبق من ذهب للانديه المنافسه اما خارج حساباته او معارين للانديه بلا رجعه .
النصر مع الصبر ياعالمي
المشكله انه ڤيتوريا مفلس فنيا ماعنده ابتكار او ابداع في خططه واصبحت خطته مافيها اية نكهه عند الجمهور ولا فيها حتى مفاجاه للفرق المنافسه ومكشوفه طريقة لعبه واخر اهتمامه التنظيم الدفاعي ولا يعير لمركز الحراسه اهميه مافي الا برادلي جونز لايحسن صد ركله ترجيحيه واحده ولا عندي ثقه في لاعبينه الشباب كلهم قدمهم على طبق من ذهب للانديه المنافسه اما خارج حساباته او معارين للانديه بلا رجعه .
خبير زمانه
نعم الدوله ماقصرت اكرمت المراءه واعطتها حقوقها كامله ولكن يوجد خبثاء بالخارج ومنظمات تستهدف الى تمرد المراءه وايهامها ان حقوقها تاقصه ويستغلون الفتيات المراهقات لصغر سنهن لشحنهن ضد وطنهن ومجنمعهن ليس حبا لهن وانما للاضرار ببلدهن ..... النسويات يحب عليهن معرفه مايحاك ضدهن ويكونن بذره صالحه للوطن وليس حشره ضاره له ,,, نحتاح لنشر الوعي بالمجتمع وعدم الانجراف خلف حسابات مشبوهه تقف ضد الوطن وقيادته

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