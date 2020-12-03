بالفيديو.. "ترامب": سأكشف تزوير الإنتخابات أو أموت دون ذلك

واشنطن (صدى):
شهد المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته " ترامب " أمس الأربعاء حول خطابه الذي وصفه بـ"الخطاب الأهم" ، العديد من التصريحات النارية حول أزمة تزوير الإنتخابات الرئاسية 2020 .
وأكد " ترامب " على إستمراره في كشف عمليات التزوير ، قائلاً : إذا لم نستأصل عملية التزوير والإحتيال التي حدثت في انتخابات ٢٠٢٠ ، فلن يكون لدينا دولة ، لذا وبتصميم ودعم الشعب الأمريكي سنعيد الصدق والنزاهة لانتخاباتنا ، وسنعيد الثقة في نظام حكومتنا.
وأكد " ترامب " أنه يصر على موقفه وسيكشف هذا التزوير أو يموت دون ذلك .
وكشف عن موقف منافسه قائلاً : لقد أخبروا بايدن أن لا يتعب نفسه ولا يخرج للناخبين ففوزه مضمون.
وقال أنه سيسعى بكل قوة لضمان احتساب كل صوت قانوني وعدم احتساب الأصوات غير القانونية ، كما هاجم نظام التصويت عبر البريد الذي لجأ إليه ملايين الأمريكيين بسبب جائحة كورونا.
وأكد أن تصريحاته عن تزوير الانتخابات تُعد دفاعًا عن الدستور والمبدأ القائل بضرورة احتساب "الأصوات القانونية" فقط ، وأنه يُصر على حماية النظام الانتخابي الذي يتعرض الآن للاعتداء والاستيلاء وتبين الأمر في الإنتخابات الرئاسية .