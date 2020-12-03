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بالفيديو.. حاكم كاليفورنيا يدعو للإستعانة بإستراتيجية المملكة ضد كورونا

Time منذ 37 دقيقة
Views 1511
بالفيديو.. حاكم كاليفورنيا يدعو للإستعانة بإستراتيجية المملكة ضد كورونا

كاليفورنيا (صدى):
أعلنت ولاية كاليفورنيا حظر تجول مسائي ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء كورونا .

وأكد حاكم الولاية على أهمية الإستعانة بتجارب واستراتيجيات ثلاث دول في التعامل مع الجائحة بشكل عام وهي السعودية وألمانيا وفرنسا .

وأشار إلى دور الإجراءات التي إتخذتها المملكة في خفض عدد الإصابات ، والإجراءات الأخرى التي أعلنت عنها للتخفيف عن معاناة المتضررين من الفيروس .

وتعتبر جائحة كورونا من أكثر الأزمات التي وقفت في وجه الرئيس " ترامب " المنتهية ولايته بسبب تزايد الغضب جراء أعداد الإصابات والوفيات الهائلة بشكل يومي .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يرحمه ويغفرله
العميد سيد النوادي
الزعيق إذا ما طلع صوتة يموت
زائر
سؤال لماذا هذا الدعم للمراة مع العلم ان القيادة للمراة اصبح مسموح بها مثل الرجل والوظيفة مثل الرجل
كجمغلو
ههههههههههههههه سمكرة وصبع وتعديل شاصي بسرعه يا حنفي .... عقول فارغه
صحيح
اتمنى من هيئه كبار العلماء ان لايتركو الامر بتفكك الاسر بسبب ان المراءه تبغي كافيهات وشاليهات وطلوع بدون اذن وحالها حال الشباب ايام التسعينات

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