بالفيديو.. حاكم كاليفورنيا يدعو للإستعانة بإستراتيجية المملكة ضد كورونا

كاليفورنيا (صدى):
أعلنت ولاية كاليفورنيا حظر تجول مسائي ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء كورونا .
وأكد حاكم الولاية على أهمية الإستعانة بتجارب واستراتيجيات ثلاث دول في التعامل مع الجائحة بشكل عام وهي السعودية وألمانيا وفرنسا .
وأشار إلى دور الإجراءات التي إتخذتها المملكة في خفض عدد الإصابات ، والإجراءات الأخرى التي أعلنت عنها للتخفيف عن معاناة المتضررين من الفيروس .
وتعتبر جائحة كورونا من أكثر الأزمات التي وقفت في وجه الرئيس " ترامب " المنتهية ولايته بسبب تزايد الغضب جراء أعداد الإصابات والوفيات الهائلة بشكل يومي .