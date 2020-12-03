أسعار الذهب في المملكة

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الخميس،في المملكة ، بدعم صعود المعدن الثمين عالميا بعد شكوك حيال إحراز تقدم على صعيد التحفيز الأمريكي.
وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 ليصل إلى 220.39 ريال (58.77 دولار)، مقابل 218.60 ريال (58.28 دولار) أمس.
كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 192.84 ريال (51.43 دولار)، مقابل 191.44 ريال (51.04 دولار) الأربعاء.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 165.30 ريال (44.08 دولار)، مقابل 164.09 ريال (43.74 دولار).
وشملت الإرتفاعت سعر جرام الذهب عيار 14 ليصل إلى 128.56 ريال (34.28 دولار)، مقابل 127.63 ريال (34.02 دولار) أمس.