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أسعار الذهب في المملكة

Time منذ ساعتين
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أسعار الذهب في المملكة

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الخميس،في المملكة ، بدعم صعود المعدن الثمين عالميا بعد شكوك حيال إحراز تقدم على صعيد التحفيز الأمريكي.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 ليصل إلى 220.39 ريال (58.77 دولار)، مقابل 218.60 ريال (58.28 دولار) أمس.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 192.84 ريال (51.43 دولار)، مقابل 191.44 ريال (51.04 دولار) الأربعاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 165.30 ريال (44.08 دولار)، مقابل 164.09 ريال (43.74 دولار).

وشملت الإرتفاعت سعر جرام الذهب عيار 14 ليصل إلى 128.56 ريال (34.28 دولار)، مقابل 127.63 ريال (34.02 دولار) أمس.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الله يرحمه ويغفرله
العميد سيد النوادي
الزعيق إذا ما طلع صوتة يموت
زائر
سؤال لماذا هذا الدعم للمراة مع العلم ان القيادة للمراة اصبح مسموح بها مثل الرجل والوظيفة مثل الرجل
كجمغلو
ههههههههههههههه سمكرة وصبع وتعديل شاصي بسرعه يا حنفي .... عقول فارغه
صحيح
اتمنى من هيئه كبار العلماء ان لايتركو الامر بتفكك الاسر بسبب ان المراءه تبغي كافيهات وشاليهات وطلوع بدون اذن وحالها حال الشباب ايام التسعينات

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