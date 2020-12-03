"باب رزق جميل" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة باب رزق جميل عن توفر وظائف شاغرة في الطائف وجدة والأحساء والخبر والدمام ، وفقاً للتفاصيل التالية :
الوظائف :
- فني تكييف وتبريد والكترونيات : درجة الدبلوم بالتخصص ، لا يشترط الخبرة .
- مدير معرض : درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات .
- كهربائي – ميكانيكي سيارات : درجة الدبلوم بالتخصص ، ولا يُشترط الخبرة .
وأكدت إدارة الشركة أن التقديم متاح بتاريخ أمس الأربعاء 17 / 4 / 1442 هـ الموافق 2 / 12 / 2020 م وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا