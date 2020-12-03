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"باب رزق جميل" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 38 دقيقة
Views 1518
"باب رزق جميل" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة باب رزق جميل عن توفر وظائف شاغرة في الطائف وجدة والأحساء والخبر والدمام ، وفقاً للتفاصيل التالية :

الوظائف :

- فني تكييف وتبريد والكترونيات : درجة الدبلوم بالتخصص ، لا يشترط الخبرة .

- مدير معرض : درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات .

- كهربائي – ميكانيكي سيارات : درجة الدبلوم بالتخصص ، ولا يُشترط الخبرة .

وأكدت إدارة الشركة أن التقديم متاح بتاريخ أمس الأربعاء 17 / 4 / 1442 هـ الموافق 2 / 12 / 2020 م وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
سلة جمس محمل ركاب..
ابو محمد 😎 ✍️
مبرووك ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه .. .. جيده ، حاتميه ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيدين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامتكم .. بس اقتلهاا ..

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