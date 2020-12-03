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الشيخ الخثلان يوضح حكم طلب المرأة للطلاق دون سبب

Time منذ ساعة
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الشيخ الخثلان يوضح حكم طلب المرأة للطلاق دون سبب

الرياض (صدى):
أكد الشيخ سعد الخثلان، أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها دون سبب قوي.

وقال الخثلان، إن المرأة التي تطلب الطلاق دون سبب تشتت وتفكك أفراد أسرتها وأبنائها، وهذا أمر لا يجوز.

ووصف الخثلان تلك المرأة بـ " الناشز " التي تستعلي على الزوج ولا تطيعه، موضحا أن الحل موجود في قول الله تعالى: " وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ".

كما استشهد بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فقد حرم الله عليها الجنة ".

وقال الخثلان، إن المختلعات هن منافقات، حيث إن المراة التي تطلب الخلع بغير سبب قد تكون لها علاقة برجل آخر، وهذا الأمر ليس من عمل المؤمنات الصالحات.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
سلة جمس محمل ركاب..
ابو محمد 😎 ✍️
مبرووك ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه .. .. جيده ، حاتميه ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيدين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامتكم .. بس اقتلهاا ..

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