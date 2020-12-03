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عبدالغني يبحث عودة الشهري لقائمة النصر
منذ 50 دقيقة
1609
نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر أن المدير التنفيذي بنادي النصر حسين عبدالغني، يبحث عودة الدولي يحيى الشهري لقائمة بعد إبعاده في الفترة الماضية.
ويستعد النصر لمواجهة نادي أبها اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري المحترفين.
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أحدث التعليقات
سعد
بارجال خل عنك اليوم اعداء بكرة اصدقاء والخسران الوحيد المواطن
abdul
" ... وأنها كانت تستمتع بمشاهدة أفلام الرعب." زين ماقالوا كانت تتفرج علي ڤيديوهات داعش .
ابو عمار
يمكن بتكون مكان ابوها المقبور زعيمه لفيلق القدس المزعوم
ابو عمار
صابرين كانت صابرين زمانها
ابو عمار
طيب
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