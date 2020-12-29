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شاهد.. رقصة التزاوج وجذب الأنثى لطائر الطيهوج

Time منذ 59 دقيقة
Views 1704
شاهد.. رقصة التزاوج وجذب الأنثى لطائر الطيهوج

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو، رقصة التزاوج وجذب الأنثى لطائر الطيهوج، حيث يسمى أحياناً " طائر الضُريس " وهو ينتمي إلى رتبة الدجاجيات.

وبدا في الفيديو، طائر الطيهوج يضرب رجليه بالأرض بسرعة وقوة للفت نظر الأنثى، حيث تميز بأنه حاد الذيل بالتزاوج.

وتمتع طائر الطيهوج بألوانه الجميلة وشكله الفريد ويتميز الذكر عن الآنثى بطول ذيله وألوانه المتعددة أما الآنثى فذيلها قصير وألوانها باهتة ويعد ذكور هذا النوع من الطيور من الآنواع متعددي الزوجات.

وتتزاوج طيور الطيهوج في فصل الربيع وتستخدم الذكور ألوان ريشها المميزة لجذب الإناث بالإضافة لإطلاق أصوات جذابة، وتضع أنثى الطيهوج ما بين8 إلى14 بيضة خلال أسبوعين وتستمر فترة حضانة الصغار ما بين 24إلى26 يوماً.

ويمكن لطيور الطيهوج أن تستمر على قيد الحياة لمدة 10 أعوام كاملة إلا أنها قد لا تتمكن من البقاء لأكثر من عام واحد بسبب الحيوانات المفترسة كالثعالب.

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أحدث التعليقات

abdul
فيه احد ما عنده قصور في العقل يا مولانا في اليومين هذول، وخاصة بعد تفشّي البعبع كورونا ؟
ماجد الغامدي
رجعوه لنا لنادينا الهلال كارلوس ادواردو ورجعو فلوس الاماراتيين أهم شيء يرجع كارلوس ادواردو بصراحه من طلع من النادي النادي ماصار يلعب مثل اول تكفون رجعوه لنا السوبر حقنا حق نادينا تكفون
abdul
تتطلّأْ...ونا يهمّني؟
سعيد الشهراني
الكل كوّش على الفقر، 😂😂😂😂😂😂😂
مسفر الغامدي
حسبنا الله وكفى

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