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سر منع دخول الأطفال للمسجد النبوي أو الروضة الشريفة

Time منذ ساعة
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سر منع دخول الأطفال للمسجد النبوي أو الروضة الشريفة

مكة المكرمة (صدى):
قررت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اليوم الثلاثاء، منع دخول الأطفال للمسجد النبوي للزيارة أو الروضة الشريفة.

وأبانت أن ذلك يأتي حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى فى المملكة، كشفت عن إجمالى المعتمرين والمصلين الذين تم تفويجهم منذ بدء العودة التدريجية للعمرة والصلاة بعد جائحة كورونا.

 

 

وأوضحت رئاسة الحرمين في إحصائية نشرتها أن إجمالي تفويج المعتمرين من تاريخ 1442/2 /17 حتى تاريخ 1442/5/4 بلغ ( 1.234.000 ) معتمر، بينما بلغ إجمالي المصلين في نفس التاريخ( 3.380.000 ) مصلٍ.

 

وأوضحت رئاسة الحرمين في إحصائية نشرتها أن إجمالي تفويج المعتمرين من تاريخ 1442/2 /17 حتى تاريخ 1442/5/4 بلغ ( 1.234.000 ) معتمر، بينما بلغ إجمالي المصلين في نفس التاريخ( 3.380.000 ) مصلٍ.

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أحدث التعليقات

abdul
فيه احد ما عنده قصور في العقل يا مولانا في اليومين هذول، وخاصة بعد تفشّي البعبع كورونا ؟
ماجد الغامدي
رجعوه لنا لنادينا الهلال كارلوس ادواردو ورجعو فلوس الاماراتيين أهم شيء يرجع كارلوس ادواردو بصراحه من طلع من النادي النادي ماصار يلعب مثل اول تكفون رجعوه لنا السوبر حقنا حق نادينا تكفون
abdul
تتطلّأْ...ونا يهمّني؟
سعيد الشهراني
الكل كوّش على الفقر، 😂😂😂😂😂😂😂
مسفر الغامدي
حسبنا الله وكفى

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