الأعداد السابقة للصحيفة

رد أمانة جدة على صورة لعمال يجلسون بشكل خطير في مركبة تابعة للبلدية

Time منذ 6 دقائق
Views 1188
رد أمانة جدة على صورة لعمال يجلسون بشكل خطير في مركبة تابعة للبلدية

جدة (صدى):
علقت أمانة محافظة جدة على صورة متداولة تضمنت مخالفة، حيث بدا في الصورة إحدى المركبات التابعة لبلدية العرضية الشمالية، وبها عمال يجلسون في آخرها بشكل خطر، كما أنها تسير دون لوحات.

 

وأوضحت أنه فيما يخص لوحة المركبة فقد تمت مخاطبة المرور بخصوص فقدانها، فيما أن نقل العمال يجري بشكل ترددي من سكنهم الخاص إلى أماكن العمل المحددة وفق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية على دفعات يوميًا في الذهاب والعودة للسكن.

 

وتابعت أنه بخصوص العمال وجلوسهم في آخر المركبة فهو تصرف فردي من السائق ومخالف لما تم التوصية عليه في نقل العمال، وجرت إحالته للقسم المختص لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جيد ...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من الهمه ليفعل مافعل ..
algernaas4
ليته يرجع السوبر
algernaas4
ليته يرجع السوبر

أخر الأخبار

رد أمانة جدة على صورة لعمال يجلسون بشكل خطير في مركبة تابعة للبلدية
رد أمانة جدة على صورة لعمال يجلسون بشكل خطير في مركبة تابعة للبلدية
Time منذ 6 دقائق Views 1188
بالفيديو.. الملكية الفكرية تضبط عدة أجهزة حاسب آلي تحتوي على برمجيات منتهكة
بالفيديو.. الملكية الفكرية تضبط عدة أجهزة حاسب آلي تحتوي على برمجيات منتهكة
Time منذ 17 دقيقة Views 1321
موعد الحالة المطرية السابعة التي تتعرض لها المملكة
موعد الحالة المطرية السابعة التي تتعرض لها المملكة
Time منذ 30 دقيقة Views 1789
تنصح الرجال بالزواج من 4 نساء والسبب
تنصح الرجال بالزواج من 4 نساء والسبب
Time منذ 38 دقيقة Views 511
طريقة لإشعال النار في البر
طريقة لإشعال النار في البر
Time منذ 39 دقيقة Views 423
تعليق محمد رمضان على هدف ماجد عبدالله في مرمى الامارات عام 1988 م
تعليق محمد رمضان على هدف ماجد عبدالله في مرمى الامارات عام 1988 م
Time منذ 39 دقيقة Views 391
القبض على قائد مركبة تعمد إيقاف سيارته في منتصف الطريق بجدة 
القبض على قائد مركبة تعمد إيقاف سيارته في منتصف الطريق بجدة 
Time منذ 48 دقيقة Views 1643
قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء
قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء
Time منذ 56 دقيقة Views 2316
إدواردو يرغب في العودة إلى الهلال
إدواردو يرغب في العودة إلى الهلال
Time منذ 58 دقيقة Views 2241
إصابة طفلتين بقذيفة حوثية في تعز
إصابة طفلتين بقذيفة حوثية في تعز
Time منذ ساعة Views 1501