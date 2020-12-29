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ولي العهد عن استضافة المملكة لكأس آسيا 2027: خطوة نحو خلق تجربة جديدة

Time منذ ساعة
Views 1663
ولي العهد عن استضافة المملكة لكأس آسيا 2027: خطوة نحو خلق تجربة جديدة

الرياض (صدى):
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن المملكة حظيت باستضافة أفضل الرياضيين من مختلف الرياضات وخاصة في كرة القدم، وذلك يأتي تجسيدا لعزمنا على أن تكون المملكة مركزا عالميا رائدة لمختلف الرياضات.

وأشار سموه بما يثمر عنه التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين المملكة والاتحاد الآسيوي من جهود لتحقيق تطلعات شبابنا وشاباتنا، متابعا: "يسرني أن أتقدم باسم المملكة بدعم ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس آسيا 2027 ونؤكد حرصنا الدائم على المضي قدما لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030" ٠

وأكد أن تنظيم كأس آسيا 2027 في المملكة لأول مرة على الإطلاق يعد فرصة لصنع مستقبل كرة القدم في المملكة وقارة آسيا حيث نتطلع بعزيمة وإصرار إلى فتح آفاق جديدة لكرة القدم الآسيوية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من الهمه ليفعل مافعل ..
algernaas4
ليته يرجع السوبر
algernaas4
ليته يرجع السوبر
e.alofi
قالوها والله "الدنيا وحظوظ وتهاويل"

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