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خادم الحرمين: المملكة ستقدم تجربة كروية لا مثيل لها حال استضافة كأس آسيا 2027 

Time منذ 7 دقائق
Views 1187
خادم الحرمين: المملكة ستقدم تجربة كروية لا مثيل لها حال استضافة كأس آسيا 2027 

الرياض (صدى):
قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- إن المملكة تعتزم في حال أتيحت لها الفرصة لاستضافة ‎كأس آسيا 2027، تقديم تجربة كروية لم يسبق لها مثيل للملايين من عشاق هذه اللعبة في آسيا.

 

وأوضح خادم الحرمين، إن كرة القدم في المملكة تحظى بزخم واسع وشعبية كبيرة، فرؤيتنا مبنية على شغفنا الكبير برياضة كرة القدم والتي تتجسد في شبابنا وشاباتنا.

 

وقال ‏خادم الحرمين:" من دواعي سروري أن أدعو فريق عمل ‎الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمناقشة ملف كأس آسيا 2027 والذي يوضح رؤية ‎المملكة لاستضافة هذه البطولة ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وحوش وهذي غريزتها ، يا آكل يا مأكول .. ياقاتل يامقتول ..
ابن حزم
😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجااه ..
ابو محمد 😎 ✍️
حسالة المقتمع ..
فيصل
كلامها صحيح تماما

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