الأعداد السابقة للصحيفة

" التأمينات " تحسم الجدل حول تغيير المسمى الوظيفي لصاحب العمل 

Time منذ 59 دقيقة
Views 1645
" التأمينات " تحسم الجدل حول تغيير المسمى الوظيفي لصاحب العمل 

الرياض (صدى):
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن صاحب العمل يمكنه تغيير المسمى الوظيفي، وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

وأضافت " التأمينات الاجتماعية ":" يمكن لصاحب العمل تعديل المسمى الوظيفي عبر حساب المنشأة في التأمينات أون لاين ".

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حددت شروط صرف معاش التقاعد عند بلوغ سن الستين، مبينة أن المشترك يستحق صرف معاش التقاعد عند بلوغ سن الستين إذا ترك العمل وتوافرت الشروط اللازمة للصرف.

وأشارت مؤسسة التأمينات، إلى أن شروط صرف معاش التقاعد تتمثل في بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها والتوقف عن أي عمل خاضع لنظام التأمينات.

وتوفر مدة اشتراك مسجلة في النظام " 120 شهرا فأكثر " أو 60 شهرا على الأقل مع إضافة مدة مكملة اعتبارية 120 شهرا، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وحوش وهذي غريزتها ، يا آكل يا مأكول .. ياقاتل يامقتول ..
ابن حزم
😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجااه ..
ابو محمد 😎 ✍️
حسالة المقتمع ..
فيصل
كلامها صحيح تماما

أخر الأخبار

ولي العهد عن استضافة المملكة لكأس آسيا 2027: خطوة نحو خلق تجربة جديدة
ولي العهد عن استضافة المملكة لكأس آسيا 2027: خطوة نحو خلق تجربة جديدة
Time منذ دقيقة Views 1050
خادم الحرمين: المملكة ستقدم تجربة كروية لا مثيل لها حال استضافة كأس آسيا 2027 
خادم الحرمين: المملكة ستقدم تجربة كروية لا مثيل لها حال استضافة كأس آسيا 2027 
Time منذ 7 دقائق Views 1184
اعلامية ترد على معجبه : محد يقدر يزعلني
اعلامية ترد على معجبه : محد يقدر يزعلني
Time منذ 7 دقائق Views 160
الكثرة تغلب الشجاعة
الكثرة تغلب الشجاعة
Time منذ 9 دقائق Views 214
الخطوط السعودية توفر 50 وظيفة مضيفة جوية للمواطنات
الخطوط السعودية توفر 50 وظيفة مضيفة جوية للمواطنات
Time منذ 9 دقائق Views 1259
سبحان من نجاه
سبحان من نجاه
Time منذ 9 دقائق Views 207
بالفيديو.. مايكون أفضل لاعب سجل هدف في شباك فريقه عام 2020
بالفيديو.. مايكون أفضل لاعب سجل هدف في شباك فريقه عام 2020
Time منذ 28 دقيقة Views 1594
الصحة تحذر من التجاوب مع رسائل التصيد
الصحة تحذر من التجاوب مع رسائل التصيد
Time منذ 39 دقيقة Views 1446
الكشف عن موقف العين الإماراتي من بيع التوغولي كودجو للاتحاد 
الكشف عن موقف العين الإماراتي من بيع التوغولي كودجو للاتحاد 
Time منذ 48 دقيقة Views 1768
" التأمينات " تحسم الجدل حول تغيير المسمى الوظيفي لصاحب العمل 
" التأمينات " تحسم الجدل حول تغيير المسمى الوظيفي لصاحب العمل 
Time منذ 59 دقيقة Views 1645