الأعداد السابقة للصحيفة

النيابة العامة: حفظ الدعوى لا يمنع إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها

Time منذ ساعة
Views 1609
النيابة العامة: حفظ الدعوى لا يمنع إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها

الرياض (صدى):
قالت النيابة العامة أن أمر حفظ الدعوى الذي تصدره طبقًا لأحكام المادة(١٢٤) من نظام الإجراءات الجزائية يصدر عنها في نطاق الوقائع المطروحة ما يسبغ عليها قوة الأمر المقضي به أمامها، دون أن يحول ذلك في طرح الدعوى مرة أخرى وإعادة التحقيق متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه.

وأضافت أن القرار الصادر بحفظ الدعوى لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وحوش وهذي غريزتها ، يا آكل يا مأكول .. ياقاتل يامقتول ..
ابن حزم
😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجااه ..
ابو محمد 😎 ✍️
حسالة المقتمع ..
فيصل
كلامها صحيح تماما

أخر الأخبار

ولي العهد عن استضافة المملكة لكأس آسيا 2027: خطوة نحو خلق تجربة جديدة
ولي العهد عن استضافة المملكة لكأس آسيا 2027: خطوة نحو خلق تجربة جديدة
Time منذ دقيقة Views 1047
خادم الحرمين: المملكة ستقدم تجربة كروية لا مثيل لها حال استضافة كأس آسيا 2027 
خادم الحرمين: المملكة ستقدم تجربة كروية لا مثيل لها حال استضافة كأس آسيا 2027 
Time منذ 7 دقائق Views 1178
اعلامية ترد على معجبه : محد يقدر يزعلني
اعلامية ترد على معجبه : محد يقدر يزعلني
Time منذ 7 دقائق Views 154
الكثرة تغلب الشجاعة
الكثرة تغلب الشجاعة
Time منذ 9 دقائق Views 206
الخطوط السعودية توفر 50 وظيفة مضيفة جوية للمواطنات
الخطوط السعودية توفر 50 وظيفة مضيفة جوية للمواطنات
Time منذ 9 دقائق Views 1246
سبحان من نجاه
سبحان من نجاه
Time منذ 9 دقائق Views 203
بالفيديو.. مايكون أفضل لاعب سجل هدف في شباك فريقه عام 2020
بالفيديو.. مايكون أفضل لاعب سجل هدف في شباك فريقه عام 2020
Time منذ 27 دقيقة Views 1592
الصحة تحذر من التجاوب مع رسائل التصيد
الصحة تحذر من التجاوب مع رسائل التصيد
Time منذ 39 دقيقة Views 1446
الكشف عن موقف العين الإماراتي من بيع التوغولي كودجو للاتحاد 
الكشف عن موقف العين الإماراتي من بيع التوغولي كودجو للاتحاد 
Time منذ 48 دقيقة Views 1767
" التأمينات " تحسم الجدل حول تغيير المسمى الوظيفي لصاحب العمل 
" التأمينات " تحسم الجدل حول تغيير المسمى الوظيفي لصاحب العمل 
Time منذ 59 دقيقة Views 1636