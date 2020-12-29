شاهد.. لحظة مصرع أب وإصابة ابنته بحادث مروع في سكاكا

الجوف (صدى):
أظهر مقطع فيديو، حادث مروري مروع بين سيارتين في تقاطع مقبرة اللقائط في سكاكا، مما أسفر عن مصرع أب وإصابة ابنته.
وأثار الفيديو غضب واستياء المواطنين الذين طالبوا الجهات المختصة بوضع حد للحوادث المرورية التي أودت بحياة الكثير من المواطنين من خلال توقيع عقوبة صارمة على المتسبب في الحادث.
وكان وقع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الشفا بالطائف، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.
وقال متحدث الهلال الأحمر في الطائف شادي عابد الثبيتي، إن الحادث وجهت له ثلاث فرق إسعافية، وفرقة عناية، بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.
ولفت إلى أنه عند وصول أول فرقة، تبين وجود ستة إصابات متنوعة بالموقع؛ وأسهم التدخل السريع في معاينة الحالات وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم.