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شاهد.. لحظة مصرع أب وإصابة ابنته بحادث مروع في سكاكا

Time منذ 17 دقيقة
Views 1840
شاهد.. لحظة مصرع أب وإصابة ابنته بحادث مروع في سكاكا

الجوف (صدى):
أظهر مقطع فيديو، حادث مروري مروع بين سيارتين في تقاطع مقبرة اللقائط في سكاكا، مما أسفر عن مصرع أب وإصابة ابنته.

وأثار الفيديو غضب واستياء المواطنين الذين طالبوا الجهات المختصة بوضع حد للحوادث المرورية التي أودت بحياة الكثير من المواطنين من خلال توقيع عقوبة صارمة على المتسبب في الحادث.

وكان وقع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الشفا بالطائف، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وقال متحدث الهلال الأحمر في الطائف شادي عابد الثبيتي، إن الحادث وجهت له ثلاث فرق إسعافية، وفرقة عناية، بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.

ولفت إلى أنه عند وصول أول فرقة، تبين وجود ستة إصابات متنوعة بالموقع؛ وأسهم التدخل السريع في معاينة الحالات وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم.

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أحدث التعليقات

e.alofi
لا يلآمون ابداً إذا صار صدغغ
أبوخالد.أبها.
اللهم .. ألهمنا رشدنا .. وقنا شر أنفسنا والشيطان .. واستعملنا فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا .
e.alofi
السبب وراء غباء هذه الفتاة تحديداً في هذا الخبر هو أنها افتتنت بجماله ووسامته واكيد اصلاً في هذا الوقت لايوجد إنسان وفيء مع أن الأوفياء الحقيقين مايفعلون هذه المصيبة في المرأة ولا يطلب منها صور واذا هو صدق يحبها فيتقدم لها ويتزوجها مع الآن غالبية الفتيات يحبن الشباب الغبي والصايع اما إذا جاها واحد حلو ويتدلع بجماله فهي تظن انه سوف يكون واووو فارس أحلامها 😅 وفي الحقيقة هو عكس كذلك الجمال في الحقيقة لايكمن في المظاهر فبعض الأحيان المظاهر تكون خداعة وياما يامآ هنالك بنات غرر فيهن وسقطن في براثن الفساد وبعضهن تعرضن للهلاك والبعض ظلن على فسادهن ،ليش انا اقول الكلام هذا لأني بنفسي شفت كل شيء البنت عندما ترى شاب قبيح الخلقة تظن أنه إنسان سيىء ولايعرف شيء عن الحب والوفاء واحترام مشاعر المرأة ففي الأخير تعطيه بوز حامضض☠
abdul
ههههه.... غتت كبيرة. كان ممكن تقولي : هو البيه خُرُنج ؟ كلمة موش وحشة....
أبوخالد.أبها.
لماذا لايتم مخاطبة الناس بابسط الطرق وإنما يتم اللجوء إلى أصعبها .. !!؟؟ في التحذير من المنتجات الضاره .. هل هناك مشكلة من نشر صور تلك المنتجات التي تتسبب في أضرار للناس حتى يعرفها جميع من يراها .. بدلا من اللجوء للاسلوب المخفي الصعب وهو كتابة إسم المنتج بحروف إنجليزيه ربما تكون غير واضحة كتابتها على المنتج إضافة إلى أن الأكثرية من الناس لايعرفون اللغة الإنجليزيه .. اذا عرف السبب ...... بطل العجب .

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