شاهد.. رئيس التعاون السابق يفتح النار على النصر ويؤكد:" سلمنا شيك بدون رصيد "

نواف السالم (صدى):
هاجم رئيس نادي التعاون السابق، محمد السراح، نادي النصر، بسبب المستحقات المتأخرة من صفقة اللاعب عبدالفتاح آدم.
وقال " السراح ":" من الظلم أن أتخلى عن لاعب لنادٍ آخر ويعطيني شيك بدون رصيد، ولا يصرف هذا الشيك "، مبينا:" التعاون يعاني معاناة كبيرة من قلة الموارد المادية ".
وأوضح أن التعاون يطالب بـ 8 مليون ريال من صفقة عبدالفتاح آدم؛ مضيفا:" لا يمكن إرسال " شيك " بدون رصيد ".
وتابع:" أتمنى من أي نادي لا يعمل للنصر إلا عندما يوفي باستحقاقاته للأندية الأخرى في عملية انتقال اللاعبين ".