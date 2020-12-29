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شاهد.. رئيس التعاون السابق يفتح النار على النصر ويؤكد:" سلمنا شيك بدون رصيد "

Time منذ ساعة
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شاهد.. رئيس التعاون السابق يفتح النار على النصر ويؤكد:" سلمنا شيك بدون رصيد "

نواف السالم (صدى):
هاجم رئيس نادي التعاون السابق، محمد السراح، نادي النصر، بسبب المستحقات المتأخرة من صفقة اللاعب عبدالفتاح آدم.

 

وقال " السراح ":" من الظلم أن أتخلى عن لاعب لنادٍ آخر ويعطيني شيك بدون رصيد، ولا يصرف هذا الشيك "، مبينا:" التعاون يعاني معاناة كبيرة من قلة الموارد المادية ".

 

وأوضح أن التعاون يطالب بـ 8 مليون ريال من صفقة عبدالفتاح آدم؛ مضيفا:" لا يمكن إرسال " شيك " بدون رصيد ".

 

وتابع:" أتمنى من أي نادي لا يعمل للنصر إلا عندما يوفي باستحقاقاته للأندية الأخرى في عملية انتقال اللاعبين ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من الهمه ليفعل مافعل ..
algernaas4
ليته يرجع السوبر
algernaas4
ليته يرجع السوبر
e.alofi
قالوها والله "الدنيا وحظوظ وتهاويل"

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