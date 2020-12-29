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الكشف عن موقف العين الإماراتي من بيع التوغولي كودجو للاتحاد 

Time منذ 48 دقيقة
Views 1762
الكشف عن موقف العين الإماراتي من بيع التوغولي كودجو للاتحاد 

طلال الغامدي (صدى):
أشار ماجد العويس، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين الإماراتي، إلى تلقي ناديه العديد من العروض لضم لاعب الفريق التوغولي لابا كودجو.

وأشار إلى أن النادي الإماراتي تلقى العديد من العروض، أبرزها من " بورتو البرتغالي والاتحاد، فضلا عن الأهلي المصري "، مشددا أن العين غير مستعد لبيع لابا كودجو، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضح أن لابا كودجو سيمدد عقده الاحترافي رفقة العين في شهر يناير المقبل، لثلاثة مواسم مقبلة؛ لحاجة الفريق لخدماته.

يذكر أن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، نفى مؤخرا وجود أي نية لإبرام صفقة تبادلية مع العين الإماراتي للتعاقد مع لابا كودجو، مقابل رحيل حسين الشحات للنادي الإماراتي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
وحوش وهذي غريزتها ، يا آكل يا مأكول .. ياقاتل يامقتول ..
ابن حزم
😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجااه ..
ابو محمد 😎 ✍️
حسالة المقتمع ..
فيصل
كلامها صحيح تماما

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