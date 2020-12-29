الاتحاد الآسيوي يكشف عن ملف استضافة ‎المملكة لـ ‎"كأس آسيا" 2027

نواف السالم (صدى):
كشف الإتحاد الأسيوي لكرة القدم عن ملف استضافة المملكة لكأس أسيا 2027 والذي سيشهد مشاريع إنشاء ملاعب جديدة في الرياض والدمام وتطوير عدد من الملاعب القائمة.
وأوضح أن استاد الملك فهد الدولي بالرياض سيرفع طاقته الاستيعابية لتصل لـ 80 ألف متفرج وإزالة المضمار وتحويله لمدرجات وتطوير مرافق الاستاد والمنطقة المحيطة به
ويتضمن ملف المملكة لاستضافة كأس أسيا 2027 تطوير ملعب جامعة الملك سعود مرسول برك ورفع طاقته الاستيعابية لتصل لـ 27 ألف متفرج، كما استاد الامير فيصل بن فهد “ الملز “ سيشهد عملية تطوير كبيرة تشهد إزالة المضمار ورفع الطاقة الاستيعابية لـ 43,900 متفرج ضمن ملف السعودية لاستضافة كأس اسيا 2027.