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الاتحاد الآسيوي يكشف عن ملف استضافة ‎المملكة لـ ‎"كأس آسيا" 2027

Time منذ ساعة
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الاتحاد الآسيوي يكشف عن ملف استضافة ‎المملكة لـ ‎"كأس آسيا" 2027

نواف السالم (صدى):
كشف ‏الإتحاد الأسيوي لكرة القدم عن ملف استضافة ‎المملكة لكأس أسيا 2027 والذي سيشهد مشاريع إنشاء ملاعب جديدة في الرياض والدمام وتطوير عدد من الملاعب القائمة.

وأوضح ‏أن استاد الملك فهد الدولي بالرياض سيرفع طاقته الاستيعابية لتصل لـ 80 ألف متفرج وإزالة المضمار وتحويله لمدرجات وتطوير مرافق الاستاد والمنطقة المحيطة به

‏‏ويتضمن ملف المملكة لاستضافة كأس أسيا 2027 تطوير ملعب جامعة الملك سعود مرسول برك ورفع طاقته الاستيعابية لتصل لـ 27 ألف متفرج، كما ‏‏استاد الامير فيصل بن فهد “ الملز “ سيشهد عملية تطوير كبيرة تشهد إزالة المضمار ورفع الطاقة الاستيعابية لـ 43,900 متفرج ضمن ملف السعودية لاستضافة كأس اسيا 2027.

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أحدث التعليقات

e.alofi
لا يلآمون ابداً إذا صار صدغغ
أبوخالد.أبها.
اللهم .. ألهمنا رشدنا .. وقنا شر أنفسنا والشيطان .. واستعملنا فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا .
e.alofi
السبب وراء غباء هذه الفتاة تحديداً في هذا الخبر هو أنها افتتنت بجماله ووسامته واكيد اصلاً في هذا الوقت لايوجد إنسان وفيء مع أن الأوفياء الحقيقين مايفعلون هذه المصيبة في المرأة ولا يطلب منها صور واذا هو صدق يحبها فيتقدم لها ويتزوجها مع الآن غالبية الفتيات يحبن الشباب الغبي والصايع اما إذا جاها واحد حلو ويتدلع بجماله فهي تظن انه سوف يكون واووو فارس أحلامها 😅 وفي الحقيقة هو عكس كذلك الجمال في الحقيقة لايكمن في المظاهر فبعض الأحيان المظاهر تكون خداعة وياما يامآ هنالك بنات غرر فيهن وسقطن في براثن الفساد وبعضهن تعرضن للهلاك والبعض ظلن على فسادهن ،ليش انا اقول الكلام هذا لأني بنفسي شفت كل شيء البنت عندما ترى شاب قبيح الخلقة تظن أنه إنسان سيىء ولايعرف شيء عن الحب والوفاء واحترام مشاعر المرأة ففي الأخير تعطيه بوز حامضض☠
abdul
ههههه.... غتت كبيرة. كان ممكن تقولي : هو البيه خُرُنج ؟ كلمة موش وحشة....
أبوخالد.أبها.
لماذا لايتم مخاطبة الناس بابسط الطرق وإنما يتم اللجوء إلى أصعبها .. !!؟؟ في التحذير من المنتجات الضاره .. هل هناك مشكلة من نشر صور تلك المنتجات التي تتسبب في أضرار للناس حتى يعرفها جميع من يراها .. بدلا من اللجوء للاسلوب المخفي الصعب وهو كتابة إسم المنتج بحروف إنجليزيه ربما تكون غير واضحة كتابتها على المنتج إضافة إلى أن الأكثرية من الناس لايعرفون اللغة الإنجليزيه .. اذا عرف السبب ...... بطل العجب .

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