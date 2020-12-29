الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. حلا نورة تثير الجدل بعد تقبيل قدم جدتها

Time منذ 30 دقيقة
Views 541
Comment 1
بالفيديو.. حلا نورة تثير الجدل بعد تقبيل قدم جدتها

خالد الظفيري (صدى):
أظهر مقطع فيديو نشرته الإعلامية الكويتية مي العيدان، النجمة حلا نورة مع جدتها وعلقت على طريقة تعاملها مع جدتها مبينة أن الممثلة الشابة تضرب مثال للجميع في التعامل الجيد مع عائلتها حيث عبرت حلا عن حبها لها بطريقة مثيرة للجدل.

وبين الفيديو حلا نورة وهي تقبل قدم جدتها وتقبل يدها كما قدمت لها الرعاية حيث بدت الجدة مريضة ومتقدمة في العمر.

وقالت مي العيدان معلقة على الفيديو : حلا نوره وقدمي جدتها ورساله واضحه للعقوق في حين علقت حلا نورة على الفيديو قائلة: تيتا تتدلع علي وأنا أدلع عليها، وهو ما تسبب في جدل كبير بين الجمهور.

وأثار الفيديو جدل واسع، حيث اعتقد البعض أن البر للوالد والوالدة وليس الجدة بخاصة وأن حلا نورة كانت قد تحدثت من قبل عن الخلافات القوية بينها وبين والدتها حتى أنها أعلنت وفاتها على إنستقرام في حين أنها كانت حية تُرزق، بينما أشار آخرون إلى أن البر بالعائلة لا يكون بتقبيل الأقدام بل بحسن المعاملة وأن الهدف من الفيديو هو لفت نظر الجمهور فحسب.

وعلقت حلا نورة على الفيديو قائلة أن الأم هي التي تُربي أطفالها وتعتني بهم في كل الظروف وليست الأم التي تُنجب أطفالها وترحل عنهم، كما حرصت على تقديم الشكر لمي العيدان لأنها الوحيدة التي تُقدر موقفها وتفهم السر وراء هذا التصرف.

Time واتساب

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
مركبه خاصة بالشخصيات الهامة ورجال السياسة ورجال الأعمال ومشاهير اللاعبين والسينماء، مجهزة بتصفيح إمني ضد الهجوم المسلح والشخصي..
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
ابو علي
رحمه الله ابدع في مسلسل عمر

أخر الأخبار

انتبهي على نفسك من السلاح
انتبهي على نفسك من السلاح
Time منذ دقيقتين Views 34
مواطن يوثق لحظات جميلة وسط الثلوج
مواطن يوثق لحظات جميلة وسط الثلوج
Time منذ 3 دقائق Views 120
ما تدري مين الغلطان فيهم
ما تدري مين الغلطان فيهم
Time منذ 4 دقائق Views 124
عواقب وخيمة للدلال الزائد على الأطفال 
عواقب وخيمة للدلال الزائد على الأطفال 
Time منذ 4 دقائق Views 1071
شاهد.. فيديو ترويجي من حملة ترامب الانتخابية يثير جدل
شاهد.. فيديو ترويجي من حملة ترامب الانتخابية يثير جدل
Time منذ 14 دقيقة Views 1280
بشرى سارة لجماهير الهلال بشأن لاعبيه المصابين 
بشرى سارة لجماهير الهلال بشأن لاعبيه المصابين 
Time منذ 24 دقيقة Views 1686
بالفيديو.. حلا نورة تثير الجدل بعد تقبيل قدم جدتها
بالفيديو.. حلا نورة تثير الجدل بعد تقبيل قدم جدتها
Time منذ 30 دقيقة Views 541
الإسكان يوجه تنبيهات مهمة لمستفيدي سكني
الإسكان يوجه تنبيهات مهمة لمستفيدي سكني
Time منذ 42 دقيقة Views 1719
بالفيديو.. نايف آل طراد: لن يسمح لأحد بأخذ لقاح ‎كورونا دون موعد مسبق 
بالفيديو.. نايف آل طراد: لن يسمح لأحد بأخذ لقاح ‎كورونا دون موعد مسبق 
Time منذ 51 دقيقة Views 1558
ولا هي خايفه من أحد
ولا هي خايفه من أحد
Time منذ 58 دقيقة Views 373