بالفيديو.. حلا نورة تثير الجدل بعد تقبيل قدم جدتها

خالد الظفيري (صدى):
أظهر مقطع فيديو نشرته الإعلامية الكويتية مي العيدان، النجمة حلا نورة مع جدتها وعلقت على طريقة تعاملها مع جدتها مبينة أن الممثلة الشابة تضرب مثال للجميع في التعامل الجيد مع عائلتها حيث عبرت حلا عن حبها لها بطريقة مثيرة للجدل.
وبين الفيديو حلا نورة وهي تقبل قدم جدتها وتقبل يدها كما قدمت لها الرعاية حيث بدت الجدة مريضة ومتقدمة في العمر.
وقالت مي العيدان معلقة على الفيديو : حلا نوره وقدمي جدتها ورساله واضحه للعقوق في حين علقت حلا نورة على الفيديو قائلة: تيتا تتدلع علي وأنا أدلع عليها، وهو ما تسبب في جدل كبير بين الجمهور.
وأثار الفيديو جدل واسع، حيث اعتقد البعض أن البر للوالد والوالدة وليس الجدة بخاصة وأن حلا نورة كانت قد تحدثت من قبل عن الخلافات القوية بينها وبين والدتها حتى أنها أعلنت وفاتها على إنستقرام في حين أنها كانت حية تُرزق، بينما أشار آخرون إلى أن البر بالعائلة لا يكون بتقبيل الأقدام بل بحسن المعاملة وأن الهدف من الفيديو هو لفت نظر الجمهور فحسب.
وعلقت حلا نورة على الفيديو قائلة أن الأم هي التي تُربي أطفالها وتعتني بهم في كل الظروف وليست الأم التي تُنجب أطفالها وترحل عنهم، كما حرصت على تقديم الشكر لمي العيدان لأنها الوحيدة التي تُقدر موقفها وتفهم السر وراء هذا التصرف.