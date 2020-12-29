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" العدل " تحدد عقوبة منتحلي صفة الموثقين " فيديو "

Time منذ ساعة
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" العدل " تحدد عقوبة منتحلي صفة الموثقين " فيديو "

الرياض (صدى):
أحالت وزارة العدل، 10 خدمات عدلية لكتّاب العدل، أبرزها سحب توثيق الطلاق من المحاكم.

وتضمنت الخدمات العدلية: تحويل توثيق الطلاق والصلح والحضانة وأحكام النفقة لكتاب العدل، وتكليف كتاب العدل بإفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام.

ويشار إلى أن فترة تجربة لمدة سنتين تحدد أهلية كاتب العدل المعين حديثا، ونص نظام الموثقين على عقوبة منتحلي صفة الموثقين وهي السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال أو العقوبتان معا.

وكانت وزارة العدل كشفت بأن نظام التوثيق تضمن إضافة مزيد من الاختصاصات لكتاب العدل لتشمل الإنهاءات، كما نقل النظام بعض الاختصاصات الجديدة من المحاكم إلى كتابات العدل مثل توثيق الزواج والطلاق واتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك، مما يسهم في عدم إشغال القضاء بمهام ليس فيها عنصر المنازعة، حيث إن مهمة المحاكم هي الفصل في المنازعات، حسب النظام الأساسي للحكم.

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أحدث التعليقات

e.alofi
لا يلآمون ابداً إذا صار صدغغ
أبوخالد.أبها.
اللهم .. ألهمنا رشدنا .. وقنا شر أنفسنا والشيطان .. واستعملنا فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا .
e.alofi
السبب وراء غباء هذه الفتاة تحديداً في هذا الخبر هو أنها افتتنت بجماله ووسامته واكيد اصلاً في هذا الوقت لايوجد إنسان وفيء مع أن الأوفياء الحقيقين مايفعلون هذه المصيبة في المرأة ولا يطلب منها صور واذا هو صدق يحبها فيتقدم لها ويتزوجها مع الآن غالبية الفتيات يحبن الشباب الغبي والصايع اما إذا جاها واحد حلو ويتدلع بجماله فهي تظن انه سوف يكون واووو فارس أحلامها 😅 وفي الحقيقة هو عكس كذلك الجمال في الحقيقة لايكمن في المظاهر فبعض الأحيان المظاهر تكون خداعة وياما يامآ هنالك بنات غرر فيهن وسقطن في براثن الفساد وبعضهن تعرضن للهلاك والبعض ظلن على فسادهن ،ليش انا اقول الكلام هذا لأني بنفسي شفت كل شيء البنت عندما ترى شاب قبيح الخلقة تظن أنه إنسان سيىء ولايعرف شيء عن الحب والوفاء واحترام مشاعر المرأة ففي الأخير تعطيه بوز حامضض☠
abdul
ههههه.... غتت كبيرة. كان ممكن تقولي : هو البيه خُرُنج ؟ كلمة موش وحشة....
أبوخالد.أبها.
لماذا لايتم مخاطبة الناس بابسط الطرق وإنما يتم اللجوء إلى أصعبها .. !!؟؟ في التحذير من المنتجات الضاره .. هل هناك مشكلة من نشر صور تلك المنتجات التي تتسبب في أضرار للناس حتى يعرفها جميع من يراها .. بدلا من اللجوء للاسلوب المخفي الصعب وهو كتابة إسم المنتج بحروف إنجليزيه ربما تكون غير واضحة كتابتها على المنتج إضافة إلى أن الأكثرية من الناس لايعرفون اللغة الإنجليزيه .. اذا عرف السبب ...... بطل العجب .

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