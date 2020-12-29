بشرى سارة لجماهير الهلال بشأن لاعبيه المصابين 

ماجد محمد (صدى):
شهدت تدريبات الهلال الجماعية اليوم الثلاثاء، مشاركة الثنائي ياسر الشهراني وسالم الدوسري، وذلك بعد تعافيهم من الاصابة.
وتأكدت جاهزية رباعي الهلال " الشهراني، سالم الدوسري، متعب المفرج، الطريس " للقاء الشباب، ويأتي ذلك بعد تعافيهم من الإصابة.
وواصل لاعبو الهلال تدريباتهم الاعتيادية، استعدادا لمواجهة الشباب الخميس المقبل، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
واشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء الاتحاد، وتطبيقات فنية وتكتيكية لبقية اللاعبين، مناورة لبقية اللاعبين على جزء من مساحة الملعب.
وكان " جانغ هيون سو "، خضع لجلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، بعد تعرضه لإصابة في مفصل القدم، وستتضح مدة برنامجه العلاجي خلال اليومين المقبلين.