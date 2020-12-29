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بشرى سارة لجماهير الهلال بشأن لاعبيه المصابين 

Time منذ 24 دقيقة
Views 1686
بشرى سارة لجماهير الهلال بشأن لاعبيه المصابين 

ماجد محمد (صدى):
شهدت تدريبات ‎الهلال الجماعية اليوم الثلاثاء، مشاركة الثنائي ياسر الشهراني وسالم الدوسري، وذلك بعد تعافيهم من الاصابة.

وتأكدت جاهزية رباعي ‎الهلال " الشهراني، سالم الدوسري، متعب المفرج، الطريس " للقاء ‎الشباب، ويأتي ذلك بعد تعافيهم من الإصابة.

 

وواصل لاعبو الهلال تدريباتهم الاعتيادية، استعدادا لمواجهة الشباب الخميس المقبل، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.

واشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء الاتحاد، وتطبيقات فنية وتكتيكية لبقية اللاعبين، مناورة لبقية اللاعبين على جزء من مساحة الملعب.

 

وكان " جانغ هيون سو "، خضع لجلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، بعد تعرضه لإصابة في مفصل القدم، وستتضح مدة برنامجه العلاجي خلال اليومين المقبلين.

 

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واضح*** وصريح***
مركبه خاصة بالشخصيات الهامة ورجال السياسة ورجال الأعمال ومشاهير اللاعبين والسينماء، مجهزة بتصفيح إمني ضد الهجوم المسلح والشخصي..
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
ابو علي
رحمه الله ابدع في مسلسل عمر

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