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الإسكان يوجه تنبيهات مهمة لمستفيدي سكني

Time منذ 42 دقيقة
Views 1717
الإسكان يوجه تنبيهات مهمة لمستفيدي سكني

الرياض (صدى):
وجهت وزارة الإسكان تحذيرات مهمة، اليوم الثلاثاء، لمستفيدي سكني.

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الإسكان، أن شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي يعتبر مخالفة للأنظمة وقد يترتب عليها سحب الخيار، كنا أن الخداع بتغيير حالة الاستحقاق بمقابل مالي يعد مخالفة قانونية تضع المخالف تحت دائرة المسؤولية

وأضاف أن إعطاء البيانات الشخصية لطرف آخر كاسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بسكني يعرض الشخص للاحتيال والنص والعقبات.

وأكدت أن خدمات سكني لتتقدم بمقابل مادي بل مجانا ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة عبر موقع وتطبيق سكني

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واضح*** وصريح***
مركبه خاصة بالشخصيات الهامة ورجال السياسة ورجال الأعمال ومشاهير اللاعبين والسينماء، مجهزة بتصفيح إمني ضد الهجوم المسلح والشخصي..
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
ابو علي
رحمه الله ابدع في مسلسل عمر

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