النصر يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقات الشتوية الجديدة 

طلال الغامدي (صدى):
صدم الإعلامي الرياضي، سيف الرخيص، جماهير نادي النصر بشأن الصفقات المنتظرة خلال الميركاتو الشتوي 2021.
وقال " الرخيص ":" إدارة النصر لن تحصل على لائحة الكفاءة المالية، والتي تُعد شرطًا أساسيًا للسماح لأي نادي، بتسجيل لاعبين جدد، في الفترة الشتوية.
وأوضح:" إقالة البرتغالي روي فيتوريا من منصبه كسر ظهر إدارة النصر، بسبب دفعها قيمة الشرط الجزائي، الذي يصل إلى 30 مليون ريال. اللاعبين المتاحين، في سوق الميركاتو، في الفترة الحالية، يطالبون بمبالغ عالية جدًا، بشكل تعجز خزينة النصر، على تحملها ".
وكانت إدارة النصر، اتفقت مع الثنائي البرازيلي أليكس تيكسيرا، والأوزباكي جلال الدين ماشاريبوف، وذهب البعض إلى أن ماشاريبوف توجه إلى المملكة، للتوقيع رسميًا، في الوقت الذي توصل فيه العالمي، لاتفاق مبدئي مع تيكسيرا.