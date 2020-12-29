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النصر يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقات الشتوية الجديدة 

Time منذ ساعة
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النصر يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقات الشتوية الجديدة 

طلال الغامدي (صدى):
صدم الإعلامي الرياضي، سيف الرخيص، جماهير نادي النصر بشأن الصفقات المنتظرة خلال الميركاتو الشتوي 2021.

وقال " الرخيص ":" إدارة النصر لن تحصل على لائحة الكفاءة المالية، والتي تُعد شرطًا أساسيًا للسماح لأي نادي، بتسجيل لاعبين جدد، في الفترة الشتوية.

وأوضح:" إقالة البرتغالي روي فيتوريا من منصبه كسر ظهر إدارة النصر، بسبب دفعها قيمة الشرط الجزائي، الذي يصل إلى 30 مليون ريال. اللاعبين المتاحين، في سوق الميركاتو، في الفترة الحالية، يطالبون بمبالغ عالية جدًا، بشكل تعجز خزينة النصر، على تحملها ".

وكانت إدارة النصر، اتفقت مع الثنائي البرازيلي أليكس تيكسيرا، والأوزباكي جلال الدين ماشاريبوف، وذهب البعض إلى أن ماشاريبوف توجه إلى المملكة، للتوقيع رسميًا، في الوقت الذي توصل فيه العالمي، لاتفاق مبدئي مع تيكسيرا.

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أحدث التعليقات

أبوخالد.أبها.
اللهم .. ألهمنا رشدنا .. وقنا شر أنفسنا والشيطان .. واستعملنا فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا .
e.alofi
السبب وراء غباء هذه الفتاة تحديداً في هذا الخبر هو أنها افتتنت بجماله ووسامته واكيد اصلاً في هذا الوقت لايوجد إنسان وفيء مع أن الأوفياء الحقيقين مايفعلون هذه المصيبة في المرأة ولا يطلب منها صور واذا هو صدق يحبها فيتقدم لها ويتزوجها مع الآن غالبية الفتيات يحبن الشباب الغبي والصايع اما إذا جاها واحد حلو ويتدلع بجماله فهي تظن انه سوف يكون واووو فارس أحلامها 😅 وفي الحقيقة هو عكس كذلك الجمال في الحقيقة لايكمن في المظاهر فبعض الأحيان المظاهر تكون خداعة وياما يامآ هنالك بنات غرر فيهن وسقطن في براثن الفساد وبعضهن تعرضن للهلاك والبعض ظلن على فسادهن ،ليش انا اقول الكلام هذا لأني بنفسي شفت كل شيء البنت عندما ترى شاب قبيح الخلقة تظن أنه إنسان سيىء ولايعرف شيء عن الحب والوفاء واحترام مشاعر المرأة ففي الأخير تعطيه بوز حامضض☠
abdul
ههههه.... غتت كبيرة. كان ممكن تقولي : هو البيه خُرُنج ؟ كلمة موش وحشة....
أبوخالد.أبها.
لماذا لايتم مخاطبة الناس بابسط الطرق وإنما يتم اللجوء إلى أصعبها .. !!؟؟ في التحذير من المنتجات الضاره .. هل هناك مشكلة من نشر صور تلك المنتجات التي تتسبب في أضرار للناس حتى يعرفها جميع من يراها .. بدلا من اللجوء للاسلوب المخفي الصعب وهو كتابة إسم المنتج بحروف إنجليزيه ربما تكون غير واضحة كتابتها على المنتج إضافة إلى أن الأكثرية من الناس لايعرفون اللغة الإنجليزيه .. اذا عرف السبب ...... بطل العجب .
e.alofi
يلعنهم هم ومسلسلاتهم التافهه والهابطه فكرياً واجتماعياً الحذر الحذر منها فيها خطر كبير وهي تشوه الدين الإسلامي واصلاً لايوجد طفل يتزوج امرأة بمسيار ابداً سحقاً لهم

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