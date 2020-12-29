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شاهد.. كيفية حفظ لقاح "فايزر" ضد كورونا بالمنطقة الشرقية

Time منذ ساعة
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شاهد.. كيفية حفظ لقاح "فايزر" ضد كورونا بالمنطقة الشرقية

الدمام (صدى):
وثق تقرير بثته "العربية" كيفية حفظ لقاحات "فايزر" ضد كورونا في مركز التعطيم بالمنطقة الشرقية.

وحسب "التقرير" يحفظ التطعيم في ثلاجتين كبيرة الحجم درجة حراتها تتراوح ما بين سالب 70 لـ سالب 80 درجة مئوية ومن الصعوبة فتحها إلا بوجود عدد من المشرفين والاداريين ومحضر إداري" كما يحفظ في ثلاجة صغيرة درجة حرارتها تتراوح ما بين 2 لـ 5 درجة " .

ومن الممكن حفظ اللقاح لمدة 5 أيام وقبل استعمال اللقاح بـ 6 ساعات يتم عملية خلطها ثم نقلها إلى أحد العيادات المخصصة للتطعيم وأقصى مدة لبقاء اللقاح خارج الثلاجات 6 ساعات وبعد ذلك يصبح غير صالح للاستعمال .

ومن المتوقع أن يتم تطعيم أكثر من 1000 شخص في اليوم الواحد بالمنطقة الشرقية خلال الأيام القادمة.

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🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
ابو علي
رحمه الله ابدع في مسلسل عمر

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