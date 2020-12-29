سبب تعثر مفاوضات النصر مع الروماني بيتريسكو

نواف السالم (صدى):
تعثرت مفاوضات نادي النصر، للتعاقد مع الروماني دان بيتريسكو من أجل تولى مهمة تدريب الفريق خلفاً للمقال البرتغالي روي فيتوريا.
ووفقا للمعلومات الواردة، فإن زوجة دان بيتريسكو ترى أن نمط الحياة في المنطقة العربية، لا يناسبها.
واتضح أن زوجة المدرب الروماني، توصلت إلى رأيها بعد الفترة التي قضتها مع زوجها في دبي أثناء التفاوض مع مسؤولي النصر.
وكان النصر أنهى عقد فيتوريا بالتراضي بعد سلسلة من النتائج السلبية في الموسم الحالي 2020-2021، جعلت الفريق يحتل أحد مراكز الهبوط بالدوري السعودي للمحترفين.