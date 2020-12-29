" بن زنان " لـ بتال القوس:" كيف تطلب من الأمير خالد بن فهد مالا يملكه "

ماجد محمد (صدى):
عقب الإعلامي الرياضي عبدالله بن زنان، على تغريدة الإعلامي بتال القوس التي قال فيها:" وجود الأمير خالد بن فهد أصبح جزءً من المشكلة لا الحل، كلهم ابتعدوا ثقة في قدرته المالية والفكرية وهو بنفسه لم يختر هذه الإدارة وليس مسئولا عن قرارات خاطئة كثيرة ".
وأضاف " بتال ":" لذلك يا سمو الأمير إما أن تختار رجالك وإدارتك وتشيل الحمل بكامله، أو تتركه لوزارة الرياضة كغيره من الأندية ".
وعلق " بن زنان " على تغريدة بتال القوس، قائلا:" الأمير خالد دعم كل الإدارات كغيره من الداعمين في كل الأندية ولن يبتعد عن عشقه النصر وسيدعمه دائماً ".
ولفت:" أما سير المنظومة فليس من مهامه، ولم تخصص الأندية ولازال النادي كغيره ملك لوزارة الرياضة وهذا لايتناقض مع الدعم فكيف تطلب من الأمير مالا يملكه؟ "، متابعا:" لماذا لاتطلب هذا الطلب من آخرين؟ ".