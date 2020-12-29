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" بن زنان " لـ بتال القوس:" كيف تطلب من الأمير خالد بن فهد مالا يملكه "

Time منذ 41 دقيقة
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" بن زنان " لـ بتال القوس:" كيف تطلب من الأمير خالد بن فهد مالا يملكه "

ماجد محمد (صدى):
عقب الإعلامي الرياضي عبدالله بن زنان، على تغريدة الإعلامي بتال القوس التي قال فيها:" وجود الأمير خالد بن فهد أصبح جزءً من المشكلة لا الحل، كلهم ابتعدوا ثقة في قدرته المالية والفكرية وهو بنفسه لم يختر هذه الإدارة وليس مسئولا عن قرارات خاطئة كثيرة ".

 

وأضاف " بتال ":" لذلك يا سمو الأمير إما أن تختار رجالك وإدارتك وتشيل الحمل بكامله، أو تتركه لوزارة الرياضة كغيره من الأندية ".

 

وعلق " بن زنان " على تغريدة بتال القوس، قائلا:" الأمير خالد دعم كل الإدارات كغيره من الداعمين في كل الأندية ولن يبتعد عن عشقه النصر وسيدعمه دائماً ".

 

ولفت:" أما سير المنظومة فليس من مهامه، ولم تخصص الأندية ولازال النادي كغيره ملك لوزارة الرياضة وهذا لايتناقض مع الدعم فكيف تطلب من الأمير مالا يملكه؟ "، متابعا:" لماذا لاتطلب هذا الطلب من آخرين؟ ".

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
زين صار يقدر يجمع كان ما بيجمعش
طارت الطيارة
هؤلاء الاعلامين بجد حصلو على شهادات بكاليورس في الإعلام أو خذني جيتك إعلام ابو زيطه وميطه هم من دمر النصر والاهلي. ايام رمز النصر و الاهلي ماشفنا احد منهم. لاكن الزمن يأتي بكل غريب وعجيب على رياضتنا ممن سم أنفسهم محللين ونقاد رياضيين ⚽
عدو الخونة
مغولي متحور
ع. س. ع
نكبة الخرقة اصلا النادي كلة نكبة حتى على المدربين أنفسهم والا بالله فريق يقال وين إثباتك انك حققت بطولة آسيا يروح بدال ما يجيب الكأس إثبات وهو لا يملكة ولم يشارك الا من المكتب يروح يجيب خرقة كاثبات على ذلك هذولا كلهم مرضى نفسيين نحمد الله الذي عافانا من ما ابتلاهم بة
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب

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