الأهلي يقترب من تجديد عقد السوري عمر السومة

طلال الغامدي (صدى):
اقتربت إدارة النادي الأهلي، من تجديد عقد اللاعب السوري عمر السومة.
وكان نادي النصر، أبدى حقيقة رغبته في ضم النجم السوري عمر السومة، لاعب النادي الأهلي، وذلك في حال رحل الأخير عن صفوف الراقي في شهر يناير المقبل.
وقال مسؤول من داخل النادي أن الرياض يُوجد بها أكثر من نادٍ وليس النصر النادي العاصمي الوحيد ليتم ربط اسمه بضم السومة، مبينا أن النصر يتمنى ضم السومة.
وأضاف أن السومة لاعب من طراز عالمي، لكن أصفر العاصمة لا يفكر في اللاعب السوري، وإذا أراد ضمه سيُعلن ذلك بوضوح.
وفي وقت سابق، أوضحت تقارير صحفية أنه يُوجد تطور مفاجئ قد يؤدي لرحيل السومة عن الأهلي؛ بسبب ما أسماه بعدم وجود جدية وتحرك من قبل إدارة الراقي لتجديد العقد معه.