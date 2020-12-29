الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

Time منذ ساعة
Views 1557
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

عادل الحربي (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، على المملكة.

ومن المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 30 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 15 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عدو الخونة
زين صار يقدر يجمع كان ما بيجمعش
طارت الطيارة
هؤلاء الاعلامين بجد حصلو على شهادات بكاليورس في الإعلام أو خذني جيتك إعلام ابو زيطه وميطه هم من دمر النصر والاهلي. ايام رمز النصر و الاهلي ماشفنا احد منهم. لاكن الزمن يأتي بكل غريب وعجيب على رياضتنا ممن سم أنفسهم محللين ونقاد رياضيين ⚽
عدو الخونة
مغولي متحور
ع. س. ع
نكبة الخرقة اصلا النادي كلة نكبة حتى على المدربين أنفسهم والا بالله فريق يقال وين إثباتك انك حققت بطولة آسيا يروح بدال ما يجيب الكأس إثبات وهو لا يملكة ولم يشارك الا من المكتب يروح يجيب خرقة كاثبات على ذلك هذولا كلهم مرضى نفسيين نحمد الله الذي عافانا من ما ابتلاهم بة
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب

أخر الأخبار

شاهد.. كيفية حفظ لقاح "فايزر" ضد كورونا بالمنطقة الشرقية
شاهد.. كيفية حفظ لقاح "فايزر" ضد كورونا بالمنطقة الشرقية
Time منذ دقيقتين Views 1061
الإجراء المتبع في حال خصم مبلغ من دعم حساب المواطن 
الإجراء المتبع في حال خصم مبلغ من دعم حساب المواطن 
Time منذ 11 دقيقة Views 1283
الأهلي يقترب من تجديد عقد السوري عمر السومة
الأهلي يقترب من تجديد عقد السوري عمر السومة
Time منذ 19 دقيقة Views 1391
كيا تزيح الستار عن سياراتها الكهربائية المتطورة الجديدة
كيا تزيح الستار عن سياراتها الكهربائية المتطورة الجديدة
Time منذ 31 دقيقة Views 1168
فيل غاضب يدهس رجل
فيل غاضب يدهس رجل
Time منذ 35 دقيقة Views 314
محاولة محاربة الكورونا في الصين
محاولة محاربة الكورونا في الصين
Time منذ 35 دقيقة Views 256
نهاية العناد وسط الطريق
نهاية العناد وسط الطريق
Time منذ 35 دقيقة Views 284
" بن زنان " لـ بتال القوس:" كيف تطلب من الأمير خالد بن فهد مالا يملكه "
" بن زنان " لـ بتال القوس:" كيف تطلب من الأمير خالد بن فهد مالا يملكه "
Time منذ 41 دقيقة Views 2118
"الغذاء والدواء" تحذّر من 3 منتجات توابل تستخدم صبغة محظورة
"الغذاء والدواء" تحذّر من 3 منتجات توابل تستخدم صبغة محظورة
Time منذ 54 دقيقة Views 1860
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
Time منذ ساعة Views 1557