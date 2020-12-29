الأعداد السابقة للصحيفة

القصاص لمواطن طعن آخر حتى الموت بالمنطقة الشرقية

Time منذ ساعة
Views 1861
القصاص لمواطن طعن آخر حتى الموت بالمنطقة الشرقية

واس (صدى):
صدر عن وزارة الداخلية اليوم، بيان بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في المنطقة الشرقية فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم/ عبدالملك بن محمد بن أحمد الحمود -سعودي الجنسية- على قتل/ فرحان بن مطلق بن ضيف الله العنزي -سعودي الجنسية-، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

ونُفِّذَ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ عبدالملك بن محمد بن أحمد الحمود اليوم الثلاثاء 14 / 5 / 1442هـ بمحافظة الجبيل في المنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عدو الخونة
زين صار يقدر يجمع كان ما بيجمعش
طارت الطيارة
هؤلاء الاعلامين بجد حصلو على شهادات بكاليورس في الإعلام أو خذني جيتك إعلام ابو زيطه وميطه هم من دمر النصر والاهلي. ايام رمز النصر و الاهلي ماشفنا احد منهم. لاكن الزمن يأتي بكل غريب وعجيب على رياضتنا ممن سم أنفسهم محللين ونقاد رياضيين ⚽
عدو الخونة
مغولي متحور
ع. س. ع
نكبة الخرقة اصلا النادي كلة نكبة حتى على المدربين أنفسهم والا بالله فريق يقال وين إثباتك انك حققت بطولة آسيا يروح بدال ما يجيب الكأس إثبات وهو لا يملكة ولم يشارك الا من المكتب يروح يجيب خرقة كاثبات على ذلك هذولا كلهم مرضى نفسيين نحمد الله الذي عافانا من ما ابتلاهم بة
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب

أخر الأخبار

شاهد.. كيفية حفظ لقاح "فايزر" ضد كورونا بالمنطقة الشرقية
شاهد.. كيفية حفظ لقاح "فايزر" ضد كورونا بالمنطقة الشرقية
Time منذ دقيقتين Views 1056
الإجراء المتبع في حال خصم مبلغ من دعم حساب المواطن 
الإجراء المتبع في حال خصم مبلغ من دعم حساب المواطن 
Time منذ 11 دقيقة Views 1264
الأهلي يقترب من تجديد عقد السوري عمر السومة
الأهلي يقترب من تجديد عقد السوري عمر السومة
Time منذ 18 دقيقة Views 1391
كيا تزيح الستار عن سياراتها الكهربائية المتطورة الجديدة
كيا تزيح الستار عن سياراتها الكهربائية المتطورة الجديدة
Time منذ 31 دقيقة Views 1167
فيل غاضب يدهس رجل
فيل غاضب يدهس رجل
Time منذ 34 دقيقة Views 314
محاولة محاربة الكورونا في الصين
محاولة محاربة الكورونا في الصين
Time منذ 35 دقيقة Views 256
نهاية العناد وسط الطريق
نهاية العناد وسط الطريق
Time منذ 35 دقيقة Views 284
" بن زنان " لـ بتال القوس:" كيف تطلب من الأمير خالد بن فهد مالا يملكه "
" بن زنان " لـ بتال القوس:" كيف تطلب من الأمير خالد بن فهد مالا يملكه "
Time منذ 41 دقيقة Views 2114
"الغذاء والدواء" تحذّر من 3 منتجات توابل تستخدم صبغة محظورة
"الغذاء والدواء" تحذّر من 3 منتجات توابل تستخدم صبغة محظورة
Time منذ 53 دقيقة Views 1857
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
Time منذ ساعة Views 1554