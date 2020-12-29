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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

Time منذ 3 ساعات
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 31.38 نقطة ليقفل عند مستوى 8746.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ساكو، والوطنية للتعليم، وصادرات، والكابلات السعودية، وحلواني إخوان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسواق المزرعة، وأميانتيت، والأهلي للتكافل، والعالمية، وتهامة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و 3.54%.

فيما كانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، وكيان السعودية، وأيان، وكيمانول، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، وعطاء، وصادرات، والوطنية للتعليم، وأيان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 1378.94 نقطة ليقفل عند مستوى 25728.11 نقطة، وبتداولات بلغت 43 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 730 ألف سهم تقاسمتها 1069 صفقة.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
زين صار يقدر يجمع كان ما بيجمعش
طارت الطيارة
هؤلاء الاعلامين بجد حصلو على شهادات بكاليورس في الإعلام أو خذني جيتك إعلام ابو زيطه وميطه هم من دمر النصر والاهلي. ايام رمز النصر و الاهلي ماشفنا احد منهم. لاكن الزمن يأتي بكل غريب وعجيب على رياضتنا ممن سم أنفسهم محللين ونقاد رياضيين ⚽
عدو الخونة
مغولي متحور
ع. س. ع
نكبة الخرقة اصلا النادي كلة نكبة حتى على المدربين أنفسهم والا بالله فريق يقال وين إثباتك انك حققت بطولة آسيا يروح بدال ما يجيب الكأس إثبات وهو لا يملكة ولم يشارك الا من المكتب يروح يجيب خرقة كاثبات على ذلك هذولا كلهم مرضى نفسيين نحمد الله الذي عافانا من ما ابتلاهم بة
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب

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