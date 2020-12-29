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طريقة الاعتراض على بيانات الاشتراك في أنظمة التقاعد

Time منذ ساعة
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طريقة الاعتراض على بيانات الاشتراك في أنظمة التقاعد

الرياض (صدى):
كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، عن طريقة الاعتراض على بيانات الاشتراك في أنظمة التقاعد.

وأضافت  مؤسسة التقاعد أن هذه الخدمة تتيح للمشترك من تقديم طلب اعتراض على بيانات الإشتراك بناءً على ما تم تزويده من قبل الجهات الحكومية عبر موقع المؤسسة الإلكتروني و تطبيق المؤسسة.

وأشارت إلى أن خدمة الاعتراض على بيانات الاشتراك تتطلب الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد، ويكون للمشترك بيانات لدى المؤسسة من قبل الجهة التابع لها.

وأوضحت أنه يمكن الاعتراض على بيانات الاشتراك من خلال الضغط على أيقونة " الخدمات الإلكترونية " في أعلى الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي.

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مركبه خاصة بالشخصيات الهامة ورجال السياسة ورجال الأعمال ومشاهير اللاعبين والسينماء، مجهزة بتصفيح إمني ضد الهجوم المسلح والشخصي..
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
ابو علي
رحمه الله ابدع في مسلسل عمر

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