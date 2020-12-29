الأعداد السابقة للصحيفة

إعلان الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الإبتدائي

Time منذ 18 دقيقة
Views 1393
إعلان الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الإبتدائي

الرياض (صدى):
اعتمدت وزارة التعليم اليوم الثلاثاء تنظيم تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي 1443 هـ .

ويشمل التسجيل 8 مراحل ، المرحلة الأولى من 11 / 6 / 1442 هـ إلى 24 / 6 / 1442 هـ للطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجرى بها مفاضلة ، وكذلك من 25 / 6 / 1442 هـ حتى 13 / 7 / 1442 هـ لإجراء المفاضلة بالمدارس للطلاب المسجلين بنظام نور على أن يتم إتخاذ الإجراءات الإحترازية .

وأكدت أن المرحلة الأولى تستمر ولا تتوقف حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 19 / 2 / 1443 هـ الموافق 26 / 9 / 2021 م .

أما المرحلة الثانية من 11 / 6 / 1442 هـ وتشمل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية .

ويبدأ تسجيل المرحلة الثالثة في 14 / 7 / 1442 هـ للطلاب السعوديين ومن أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي لا يجرى بها مفاضلة .

ويبدأ تسجيل المرحلة الرابعة من 14 / 8 / 1442 هـ للطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين " أبناء القبائل النازحة والتركستان والبلوش ، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الجالية اليمنية وأبناء الدبلوماسيين .

وتبدأ المرحلة الخامسة من 5 / 9 / 1442 هـ للطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي .

أما المرحلة السادسة من 19 / 9 / 1442 هـ لتسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص .

وتبدأ المرحلة السابعة من 4 / 10 / 1442 هـ ، لتسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في نظام نور لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس .

وتبدأ المرحلة الثامنة من 7/ 1 / 1443 هـ لتسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس .

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
إقصائي كان ظالما
د محمد ماجد بخش
الوحدة تحت الذرية دائما وابدا تعتير وحدة ناشئة من وحدة العنصر أو وحدة العنصر الممثل المغناطيسيتن وليست وحدة يناء تمثل لذرة العنصر تعمل بمعزل عن وحدة مجموع الذرات ودرجة الفراغ الممثل لتقلص وتمدد مجال وحدة العنصر المغناطيسية
الملل
جمعهم الشيطان وكاس الخمر
د محمد ماجد بخش
الكتلة الذرية العددية المنتظمة ليست بنائية إلا على مستوى وحدة العنصر الممثلة وليست وحدة ذرة العنصر الممثلة إلا بعدد ذرات العنصر الممثلة بوحدات العناصر العددية الممثلة بدلالة محورية مكافئة
د محمد ماجد بخش
الكتلة الفراغية للذرة هي الذرة المغناطيسية وهي الكتلة الذري العددية وهي كتلة تعتمد على تمثيل وحدة مجموع الذرات الممثلة لوحدة مجموع العناصر بدلالة ذرة العنصر الممثلة أو وحدة العنصر الممثل لمركز وحدة كتلة المجموع الممثلة للكتلة الكلية الممثلة للدرجة المغناطيسية الممثلة لدرجة الثبات الممثلة بالوحدة المغناطيسية

أخر الأخبار

ضبط سيارة محملة بالحطب المحلي في الجموم
ضبط سيارة محملة بالحطب المحلي في الجموم
Time منذ 7 دقائق Views 1297
"الغذاءوالدواء" توجه 4 نصائح هامة قبل الخضوع لجلسات الليزر
"الغذاءوالدواء" توجه 4 نصائح هامة قبل الخضوع لجلسات الليزر
Time منذ 13 دقيقة Views 1209
إعلان الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الإبتدائي
إعلان الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الإبتدائي
Time منذ 18 دقيقة Views 1393
«الصحة»: تسجيل 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 18 دقيقة Views 1358
بالفيديو.. الأمطار تجذب المتنزهين لوادي العقيق
بالفيديو.. الأمطار تجذب المتنزهين لوادي العقيق
Time منذ 23 دقيقة Views 1316
بالصور.. بلدية وسط الدمام توافق على إزالة 25 مبنى آيل للسقوط
بالصور.. بلدية وسط الدمام توافق على إزالة 25 مبنى آيل للسقوط
Time منذ 28 دقيقة Views 1793
بالفيديو.. روان بن حسين تظهر برفقة ثعبان ضخم
بالفيديو.. روان بن حسين تظهر برفقة ثعبان ضخم
Time منذ 38 دقيقة Views 531
الدفاع المدني يحذر من هطول أمطار رعدية على بعض المناطق
الدفاع المدني يحذر من هطول أمطار رعدية على بعض المناطق
Time منذ 43 دقيقة Views 1684
بالفيديو.. لحظة اندلاع شجار عنيف بالكراسي في ملهى ليلي
بالفيديو.. لحظة اندلاع شجار عنيف بالكراسي في ملهى ليلي
Time منذ 48 دقيقة Views 738
شاشة هاتف ذكية تصلح نفسها ذاتيًا بـ "الزيت"
شاشة هاتف ذكية تصلح نفسها ذاتيًا بـ "الزيت"
Time منذ 53 دقيقة Views 1743