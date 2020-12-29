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بالصور.. بلدية وسط الدمام توافق على إزالة 25 مبنى آيل للسقوط

Time منذ 27 دقيقة
Views 1793
بالصور.. بلدية وسط الدمام توافق على إزالة 25 مبنى آيل للسقوط

الدمام (صدى):
وافقت بلدية وسط الدمام على إزالة 25 مبنى آيل للسقوط، مضيفة أن المباني التي سوف يتم إزالتها توزعت على عدد من الأحياء السكنية والواقعة في نطاق البلدية.

وأوضحت البلدية أسماء الأحياء، وهي حي الخليج وحي العمامرة وحي الجلوية وحي البادية والدواسر، مؤكدة أنه تم إنذار أصحاب العقارات وإعطائهم مهلة حسب الأنظمة لمراجعة البلدية وإستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وأوضحت البلدية أن الموافقة صدرت من قبل اللجنة العليا للمباني الآيلة للسقوط والمكونة من عدة جهات حكومية وهي إمارة المنطقة الشرقية وشرطة المنطقة الشرقية والدفاع المدني وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركة الكهرباء وشركة المياه.

 

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
إقصائي كان ظالما
د محمد ماجد بخش
الوحدة تحت الذرية دائما وابدا تعتير وحدة ناشئة من وحدة العنصر أو وحدة العنصر الممثل المغناطيسيتن وليست وحدة يناء تمثل لذرة العنصر تعمل بمعزل عن وحدة مجموع الذرات ودرجة الفراغ الممثل لتقلص وتمدد مجال وحدة العنصر المغناطيسية
الملل
جمعهم الشيطان وكاس الخمر
د محمد ماجد بخش
الكتلة الذرية العددية المنتظمة ليست بنائية إلا على مستوى وحدة العنصر الممثلة وليست وحدة ذرة العنصر الممثلة إلا بعدد ذرات العنصر الممثلة بوحدات العناصر العددية الممثلة بدلالة محورية مكافئة
د محمد ماجد بخش
الكتلة الفراغية للذرة هي الذرة المغناطيسية وهي الكتلة الذري العددية وهي كتلة تعتمد على تمثيل وحدة مجموع الذرات الممثلة لوحدة مجموع العناصر بدلالة ذرة العنصر الممثلة أو وحدة العنصر الممثل لمركز وحدة كتلة المجموع الممثلة للكتلة الكلية الممثلة للدرجة المغناطيسية الممثلة لدرجة الثبات الممثلة بالوحدة المغناطيسية

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