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الدفاع المدني يحذر من هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

Time منذ 43 دقيقة
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الدفاع المدني يحذر من هطول أمطار رعدية على بعض المناطق

الرياض (صدى):
حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداء من الأربعاء 15 / 5 / 1442هـ وحتى الجمعة الموافق 17 / 5 / 1442هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق ( الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم ) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق ( مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة ) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
إقصائي كان ظالما
د محمد ماجد بخش
الوحدة تحت الذرية دائما وابدا تعتير وحدة ناشئة من وحدة العنصر أو وحدة العنصر الممثل المغناطيسيتن وليست وحدة يناء تمثل لذرة العنصر تعمل بمعزل عن وحدة مجموع الذرات ودرجة الفراغ الممثل لتقلص وتمدد مجال وحدة العنصر المغناطيسية
الملل
جمعهم الشيطان وكاس الخمر
د محمد ماجد بخش
الكتلة الذرية العددية المنتظمة ليست بنائية إلا على مستوى وحدة العنصر الممثلة وليست وحدة ذرة العنصر الممثلة إلا بعدد ذرات العنصر الممثلة بوحدات العناصر العددية الممثلة بدلالة محورية مكافئة
د محمد ماجد بخش
الكتلة الفراغية للذرة هي الذرة المغناطيسية وهي الكتلة الذري العددية وهي كتلة تعتمد على تمثيل وحدة مجموع الذرات الممثلة لوحدة مجموع العناصر بدلالة ذرة العنصر الممثلة أو وحدة العنصر الممثل لمركز وحدة كتلة المجموع الممثلة للكتلة الكلية الممثلة للدرجة المغناطيسية الممثلة لدرجة الثبات الممثلة بالوحدة المغناطيسية

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