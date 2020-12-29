شاشة هاتف ذكية تصلح نفسها ذاتيًا بـ "الزيت"

وكالات (صدى):
ابتكر باحثون كوريون جنوبيون مشروع يدمج زيت بذر الكتان في الشاشة على شكل كبسولات دقيقة لإصلاح الشقوق عند ظهورها.
وأثبت الباحثون أنه عندما تتعرض الشاشة للكسر، فإنه يتم إطلاق زيت بذر الكتان الشفاف ويبدأ في التصلب في الشقوق وبالتالي إصلاح أي ضرر.
وذكر الباحثون أن هذه العملية تعالج الضرر الذي لحق بالشاشة ويمكنها إصلاح 95% من جميع الشقوق في غضون 20 دقيقة.
ويتم استخدام زيت بذر الكتان لعلاج الأعمال الفنية والحفاظ عليها لأنه عديم اللون، ومتوفر بسهولة ويتصلب في درجة حرارة الغرفة، ويمكن أن تستغرق العملية ساعات ولكن يتم تسريعها بارتفاع درجات الحرارة والأشعة فوق البنفسجية.