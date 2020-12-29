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«الشورى» يوافق على توصية بعدم ملاءمة مشروع نظام إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية

Time منذ 22 دقيقة
Views 1494
«الشورى» يوافق على توصية بعدم ملاءمة مشروع نظام إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية

الرياض (صدى):
وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على توصية لجنة الحج والإسكان والخدمات بعدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية المقدم استنادًا إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

وفي السياق نفسه، وافق المجلس على توصية لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

وجاء ذلك خلال ‏جلسة مجلس الشورى العادية الحادية عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

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أحدث التعليقات

ابو فهد
صراح النصح الكل بتركيب كمره اماميه لان كثير مايخافون الله يحلفووون انه مو مخطي وغيررر لي يقطع بوجهك الاشاره ثاني شي المرور المفروض يسن قانون بالي ينكر واخر شي يطلع يكذب مو يكتفون بنسبة الخطاء وخلاص
كجمغلو
غباء ام استهتار
كجمغلو
الحمد لله على نعمه
عبدالله الناصر / حائل
سمو الامير عبدالرحمن بن مساعد اعتبره هو المتحدث الرسمي باسم الشعب اقواله وتغريداته متفقه ومتوافقه بالمطلق مع الشعب يقول مايشاء بقناعات واقتناعات وادله واضحه وصريحه لاتقبل الجدليه اتمنى له التوفيق والسداد
د محمد ماجد بخش
لغز تمثيل التركيب الذري يكمن في الثقل المحدد في الفراغ المعين بحيث تكون نسبة الكتلة إلى الفراغ مع ال اختلاف العددي ل مجموع الوحدات ! واختلاف الدرجات الممثلة باختلاف الوحدات العددية الممثلة من مجموع لآخر داخل إطار الفراغ الأساسي الابتدائي الممثل لدرجة الثقالة الفراغية العددية البنائية المحورية المكافئة الممثلة عدديا لدرجات ثقل العناصر المنتظم بدلالة الوزن على عدد العناصر الممثل لدرجة ثقل الذرة بتمثيل مجموع ذراتها المقابل لعدد العناصر ووحداتها وعدد ذرات العنصر الممثلة بعدد وحدات العناصر الذرية الممثلة بفترة صعود التأثير الكهرومغناطيسي الرابط بين ذرات أو وحدات العناصر العددية

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