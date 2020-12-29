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بالفيديو.. سبب تحويل الملك فهد ملف "سابك" من وزارة البترول لـ "الصناعة"

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. سبب تحويل الملك فهد ملف "سابك" من وزارة البترول لـ "الصناعة"

الرياض (صدى):
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "سابك"، يوسف البنيان، سبب قيام الملك فهد بن عبدالعزيز بتحويل ملف تأسيس "سابك" من وزارة البترول لوزارة الصناعة، مضيفا أن الملك ركز على صناعة البتروكيمياويات والاستفادة من الغاز المصاحب للبترول بدلا من احتراقه دون الاستفادة منه.

وأوضح، خلال استضافته على قناة روتانا خليجية، تم تكليف وزارة الصناعة بملف البتروكيمياويات بدلا من وزارة البترول لكونها كان لديها أعمال كثيرة.

ونوه البنيان بأنه لا يسمح للموظفين باستخدام الجوال لدواعي أمنية، مبرراً سبب ارتفاع أسعار الوحدات التي تبنيها "سابك" بأن الشركة لا تأخذ ربح، وإنما تقدم الوحدات السكنية للموظفين بسعر التكلفة الفعلية، كما تقدم تسهيل في الدفع لعدة سنوات بجانب إعفاء أسرة المتوفي من دفع الأقساط الباقية من سعر الوحدة السكنية.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
إقصائي كان ظالما
د محمد ماجد بخش
الوحدة تحت الذرية دائما وابدا تعتير وحدة ناشئة من وحدة العنصر أو وحدة العنصر الممثل المغناطيسيتن وليست وحدة يناء تمثل لذرة العنصر تعمل بمعزل عن وحدة مجموع الذرات ودرجة الفراغ الممثل لتقلص وتمدد مجال وحدة العنصر المغناطيسية
الملل
جمعهم الشيطان وكاس الخمر
د محمد ماجد بخش
الكتلة الذرية العددية المنتظمة ليست بنائية إلا على مستوى وحدة العنصر الممثلة وليست وحدة ذرة العنصر الممثلة إلا بعدد ذرات العنصر الممثلة بوحدات العناصر العددية الممثلة بدلالة محورية مكافئة
د محمد ماجد بخش
الكتلة الفراغية للذرة هي الذرة المغناطيسية وهي الكتلة الذري العددية وهي كتلة تعتمد على تمثيل وحدة مجموع الذرات الممثلة لوحدة مجموع العناصر بدلالة ذرة العنصر الممثلة أو وحدة العنصر الممثل لمركز وحدة كتلة المجموع الممثلة للكتلة الكلية الممثلة للدرجة المغناطيسية الممثلة لدرجة الثبات الممثلة بالوحدة المغناطيسية

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