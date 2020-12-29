بالفيديو.. سبب تحويل الملك فهد ملف "سابك" من وزارة البترول لـ "الصناعة"

الرياض (صدى):
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "سابك"، يوسف البنيان، سبب قيام الملك فهد بن عبدالعزيز بتحويل ملف تأسيس "سابك" من وزارة البترول لوزارة الصناعة، مضيفا أن الملك ركز على صناعة البتروكيمياويات والاستفادة من الغاز المصاحب للبترول بدلا من احتراقه دون الاستفادة منه.
وأوضح، خلال استضافته على قناة روتانا خليجية، تم تكليف وزارة الصناعة بملف البتروكيمياويات بدلا من وزارة البترول لكونها كان لديها أعمال كثيرة.
ونوه البنيان بأنه لا يسمح للموظفين باستخدام الجوال لدواعي أمنية، مبرراً سبب ارتفاع أسعار الوحدات التي تبنيها "سابك" بأن الشركة لا تأخذ ربح، وإنما تقدم الوحدات السكنية للموظفين بسعر التكلفة الفعلية، كما تقدم تسهيل في الدفع لعدة سنوات بجانب إعفاء أسرة المتوفي من دفع الأقساط الباقية من سعر الوحدة السكنية.