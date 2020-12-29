توقعات بحدوث زلزال مدمر في عدة دول قريبًا

وكالات (صدى):
كشفت دراسة جديدة، أنه من المتوقع أن يضرب زلزال مدمر بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر دول البحر الميت في السنوات المقبلة؛ حيث أنه يضرب المنطقة كل 130 إلى 150 سنة.
وأوضحت أن آخر زلزال قوي ضرب المنطقة كان منذ 93 عاما، فيما يتوقع الباحثون حدثا مشابها في المستقبل القريب، وتسبب الزلزال الأخير، الذي كان بنفس القوة وضرب منطقة البحر الميت عام 1927، في إصابة مئات الأشخاص وإلحاق أضرار بعدة مناطق رئيسية مثل العاصمة الأردنية عمان والقدس وبيت لحم ويافا.
وتوقعت الدراسة، أن عدد الضحايا سيكون ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ناهيك عن الأضرار الجسيمة التي ستلحق بالبنية التحتية والممتلكات.