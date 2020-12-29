بالفيديو.. مشروع بـ ريال أدخل لسابك أرباح 96 مليارًا

الرياض (صدى):
كشف الرئيس التنفيذي لشركة سابك يوسف البنيان، قصة مشروع بـ "ريال" أدخل لسابك أرباح 96 مليار بعد أن انسحب منه الشريك الأجنبي.
وقال البنيان في حواره إلى برنامج “في الصورة” إن في عام 2010 أصبحت سابك من ضمن أكبر 10 شركات بتروكيماويات في العالم، وفي 2020 وصلت للمرتبة الثالثة بين هذه الشركات، وتستهدف الشركة الوصول إلى المركز الأول عالميًّا في 2030، ورؤية 2030 هي البوصلة.
أضاف أن صناعة البتروكيماويات تسهم بـ260 مليار ريال سنويًّا، تمثل حدود 36% من الناتج المحلي الصناعي، وأكثر من 57% من الصادرات غير النفطية، موضحًا أنه تم توظيف أكثر من 180 ألف سعودي.
وتابع أن مشروع بـ”ريال” أدخل لسابك أرباح 96 مليارًا بعد أن انسحب منه الشريك الأجنبي، مشيرًا إلى أن جميع شراكات سابك مع الشركات الأجنبية كانت 50/ 50 لضمان نجاح الشراكة.
وأكد على أن سابك قصة ملهمة، وأحد أضلع المثلث الذهبي لصناعة الطاقة في المملكة، حيث بدأت هذه القصة عام 1976 بـ11 شابًّا “يحلمون” في شقة خلف مستشفى الملك عبدالعزيز.
وأوضح سبب تحويل الملك فهد رحمه الله، ملف تأسيس سابك من وزارة البترول لوزارة الصناعة، قائلا : الملك فهد كان لديه نظرة ثاقبة بأهمية صناعة البتروكيماويات، والاستفادة من الغاز المصاحب للبترول والحرص على حماية البيئة.