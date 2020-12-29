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بالفيديو.. مشروع بـ ريال أدخل لسابك أرباح 96 مليارًا

Time منذ 40 دقيقة
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بالفيديو.. مشروع بـ ريال أدخل لسابك أرباح 96 مليارًا

الرياض (صدى):
كشف الرئيس التنفيذي لشركة سابك يوسف البنيان، قصة مشروع بـ "ريال" أدخل لسابك أرباح 96 مليار بعد أن انسحب منه الشريك الأجنبي.

وقال البنيان في حواره إلى برنامج “في الصورة” إن في عام 2010 أصبحت سابك من ضمن أكبر 10 شركات بتروكيماويات في العالم، وفي 2020 وصلت للمرتبة الثالثة بين هذه الشركات، وتستهدف الشركة الوصول إلى المركز الأول عالميًّا في 2030، ورؤية 2030 هي البوصلة.

أضاف أن صناعة البتروكيماويات تسهم بـ260 مليار ريال سنويًّا، تمثل حدود 36% من الناتج المحلي الصناعي، وأكثر من 57% من الصادرات غير النفطية، موضحًا أنه تم توظيف أكثر من 180 ألف سعودي.

وتابع أن مشروع بـ”ريال” أدخل لسابك أرباح 96 مليارًا بعد أن انسحب منه الشريك الأجنبي، مشيرًا إلى أن جميع شراكات سابك مع الشركات الأجنبية كانت 50/ 50 لضمان نجاح الشراكة.

وأكد على أن سابك قصة ملهمة، وأحد أضلع المثلث الذهبي لصناعة الطاقة في المملكة، حيث بدأت هذه القصة عام 1976 بـ11 شابًّا “يحلمون” في شقة خلف مستشفى الملك عبدالعزيز.

وأوضح سبب تحويل الملك فهد رحمه الله، ملف تأسيس سابك من وزارة البترول لوزارة الصناعة، قائلا : الملك فهد كان لديه نظرة ثاقبة بأهمية صناعة البتروكيماويات، والاستفادة من الغاز المصاحب للبترول والحرص على حماية البيئة.

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أحدث التعليقات

ابو فهد
صراح النصح الكل بتركيب كمره اماميه لان كثير مايخافون الله يحلفووون انه مو مخطي وغيررر لي يقطع بوجهك الاشاره ثاني شي المرور المفروض يسن قانون بالي ينكر واخر شي يطلع يكذب مو يكتفون بنسبة الخطاء وخلاص
كجمغلو
غباء ام استهتار
كجمغلو
الحمد لله على نعمه
عبدالله الناصر / حائل
سمو الامير عبدالرحمن بن مساعد اعتبره هو المتحدث الرسمي باسم الشعب اقواله وتغريداته متفقه ومتوافقه بالمطلق مع الشعب يقول مايشاء بقناعات واقتناعات وادله واضحه وصريحه لاتقبل الجدليه اتمنى له التوفيق والسداد
د محمد ماجد بخش
لغز تمثيل التركيب الذري يكمن في الثقل المحدد في الفراغ المعين بحيث تكون نسبة الكتلة إلى الفراغ مع ال اختلاف العددي ل مجموع الوحدات ! واختلاف الدرجات الممثلة باختلاف الوحدات العددية الممثلة من مجموع لآخر داخل إطار الفراغ الأساسي الابتدائي الممثل لدرجة الثقالة الفراغية العددية البنائية المحورية المكافئة الممثلة عدديا لدرجات ثقل العناصر المنتظم بدلالة الوزن على عدد العناصر الممثل لدرجة ثقل الذرة بتمثيل مجموع ذراتها المقابل لعدد العناصر ووحداتها وعدد ذرات العنصر الممثلة بعدد وحدات العناصر الذرية الممثلة بفترة صعود التأثير الكهرومغناطيسي الرابط بين ذرات أو وحدات العناصر العددية

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