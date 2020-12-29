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الجمارك: رسوم السلع المشتراة عبر الإنترنت لا تسترد حال استرجاعها

Time منذ 26 دقيقة
Views 1356
الجمارك: رسوم السلع المشتراة عبر الإنترنت لا تسترد حال استرجاعها

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للجمارك، أن الرسوم الجمركية على السلع المشتراة عبر الإنترنت والتي تم إعادتها لمصدرها لأي سبب، لا تسترد مرة ثانية.

وذكرت الجمارك أنه في حال خروج الشحنة من الساحة الجمركية، وكانت الرسوم المحصلة قطعية (للأفراد) لا يمكن استرداد الرسوم الجمركية.

وأشارت الجمارك إلى أنه يتم سداد الرسوم المستحقة على البيان الجمركي من قبل الشركة الناقلة، على أن يتم تحصيل تلك الرسوم من العميل عند استلام الشحنة.

وأكدت الجمارك على أنه يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع الواردات، ويتم احتسابها على إجمالي قيمة السلع مع أجور الشحن والرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى.

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أحدث التعليقات

كان زمان
بمقالك الجميل ... أنتي يا أستاذة رشا تقفين ضد التيار .... شاهدي عدد مراكز التجميل بمدينة الرياض فقط .... رقم كبيييييير ... أعانك الله ....!! قلبي معال ..!!!
كان زمان
فكه الله
كان زمان
وكمان طيب
كان زمان
!!!!!!!!!!!!
كان زمان
العنزي غبي .. ما يفهم ؟؟؟!!!! أسكت أحسن ...

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