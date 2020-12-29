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فرح الجفري هدافة الدوري السعودي للسيدات تروي تجربتها للفوز باللقب

Time منذ ساعة
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فرح الجفري هدافة الدوري السعودي للسيدات تروي تجربتها للفوز باللقب

نواف السالم (صدى):
نجحت المواطنة فرح الجفري الشهيرة بـF-16 في الفوز بلقب هدافة كأس الأبطال في دوري كرة القدم للسيدات في نسخته الأولي 2020 والذي عقد لأول مرة على مستوى المملكة مع عدة فرق من مناطق مختلفة .

وروت الكابتن فرح تجربتها ، مؤكدة أنها كانت تهوى كرة القدم منذ طفولتها وتمارسها مع أبناء عمومتها وتشاهد جميع المباريات المحلية والعالمية مع والدها ، حتى انضمت لفريق " جدة إيجلز " وحصلوا على المركز الثاني ، وفقاً للعربية .

وأضافت أنها تعرفت على الكثير من اللاعبات المميزات اللاتي ساعدنها من مختلف الفرق الرياضية .

وقالت : أن الفوز باللقب إنجاز كبير لها وأفضل دليل بأن لدينا الكثير من الموهوبات في مختلف المجالات .

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أحدث التعليقات

ابو فهد
صراح النصح الكل بتركيب كمره اماميه لان كثير مايخافون الله يحلفووون انه مو مخطي وغيررر لي يقطع بوجهك الاشاره ثاني شي المرور المفروض يسن قانون بالي ينكر واخر شي يطلع يكذب مو يكتفون بنسبة الخطاء وخلاص
كجمغلو
غباء ام استهتار
كجمغلو
الحمد لله على نعمه
عبدالله الناصر / حائل
سمو الامير عبدالرحمن بن مساعد اعتبره هو المتحدث الرسمي باسم الشعب اقواله وتغريداته متفقه ومتوافقه بالمطلق مع الشعب يقول مايشاء بقناعات واقتناعات وادله واضحه وصريحه لاتقبل الجدليه اتمنى له التوفيق والسداد
د محمد ماجد بخش
لغز تمثيل التركيب الذري يكمن في الثقل المحدد في الفراغ المعين بحيث تكون نسبة الكتلة إلى الفراغ مع ال اختلاف العددي ل مجموع الوحدات ! واختلاف الدرجات الممثلة باختلاف الوحدات العددية الممثلة من مجموع لآخر داخل إطار الفراغ الأساسي الابتدائي الممثل لدرجة الثقالة الفراغية العددية البنائية المحورية المكافئة الممثلة عدديا لدرجات ثقل العناصر المنتظم بدلالة الوزن على عدد العناصر الممثل لدرجة ثقل الذرة بتمثيل مجموع ذراتها المقابل لعدد العناصر ووحداتها وعدد ذرات العنصر الممثلة بعدد وحدات العناصر الذرية الممثلة بفترة صعود التأثير الكهرومغناطيسي الرابط بين ذرات أو وحدات العناصر العددية

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