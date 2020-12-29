فرح الجفري هدافة الدوري السعودي للسيدات تروي تجربتها للفوز باللقب

نواف السالم (صدى):
نجحت المواطنة فرح الجفري الشهيرة بـF-16 في الفوز بلقب هدافة كأس الأبطال في دوري كرة القدم للسيدات في نسخته الأولي 2020 والذي عقد لأول مرة على مستوى المملكة مع عدة فرق من مناطق مختلفة .
وروت الكابتن فرح تجربتها ، مؤكدة أنها كانت تهوى كرة القدم منذ طفولتها وتمارسها مع أبناء عمومتها وتشاهد جميع المباريات المحلية والعالمية مع والدها ، حتى انضمت لفريق " جدة إيجلز " وحصلوا على المركز الثاني ، وفقاً للعربية .
وأضافت أنها تعرفت على الكثير من اللاعبات المميزات اللاتي ساعدنها من مختلف الفرق الرياضية .
وقالت : أن الفوز باللقب إنجاز كبير لها وأفضل دليل بأن لدينا الكثير من الموهوبات في مختلف المجالات .