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بالفيديو.. مقيم أمريكي بالشرقية يؤكد سهولة إجراءات أخذ اللقاح في مركز المعارض

Time منذ 36 دقيقة
Views 1568
بالفيديو.. مقيم أمريكي بالشرقية يؤكد سهولة إجراءات أخذ اللقاح في مركز المعارض

علي القحطاني (صدى):
ذهب ‏مقيم أمريكي في المنطقة الشرقية، إلى مركز المعارض بالظهران لأخذ لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأكد المقيم الأمريكي، على سهولة إجراء حجز الموعد عبر التطبيق، كما عير عن إعجابه بحسن التنظيم من فرق الصحة في المركز؛ حيث قال: "أعتقد الاستعدادات لأخذ اللقاح ممتازة جدًا وأنا انبهرت كنت أتوقع أنها بن تكون منظمة إلى هذه الدرجة، وأخبروني بموعد الجرعتين في نفس الوقت".

وأضاف: "أعتقد أن عمل الحكومة ووزارة الصحة كان مبهرًا للغاية، وأنا سعيد لأننا نحصل على هذه الوقاية في وقت مبكر أسوة بالبلدان الأكثر تطورًا في العالم "، وفقًا لتصريحاته لـ" العربية".

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كان زمان
بمقالك الجميل ... أنتي يا أستاذة رشا تقفين ضد التيار .... شاهدي عدد مراكز التجميل بمدينة الرياض فقط .... رقم كبيييييير ... أعانك الله ....!! قلبي معال ..!!!
كان زمان
فكه الله
كان زمان
وكمان طيب
كان زمان
!!!!!!!!!!!!
كان زمان
العنزي غبي .. ما يفهم ؟؟؟!!!! أسكت أحسن ...

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