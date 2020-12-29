وظيفة شاغرة توفرها هيئة الأوقاف

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للأوقاف، اليوم الثلاثاء عن توفر وظيفة ادارية شاغرة لذوي الخبرة بمجال المحاسبة، للعمل في مدينة الرياض بمسمى وظيفي: "مدير إدارة الحسابات الدائنة والمدينة (Payable and Receivable – Director)" .
واشترطت الهيئة، درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة، منها خبرة لا تقل عن 5 سنوات في دور قيادي، خبرة مثبتة في العمل كمدير حسابات الدائنين / الذمم المدينة، خبرة عملية مع برامج المحاسبة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى الإلمام المتقدم في مايكروسوفت إكسيل (MS Excel)، مهارات تحليلية ممتازة إلى جانب القدرة على إنشاء وتقديم تقارير مفصلة، القدرة على معالجة البيانات الرقمية بدقة، مهارات إدارة الفريق والتفاوض، القدرة علي حل المشكلات.
وأشارت الهيئة، إلى أن التقديم بدأ من اليوم وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنــــــــــــــــا .