الأعداد السابقة للصحيفة

«الشورى»: على صندوق التعليم الجامعي متابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات

Time منذ ساعة
Views 1630
«الشورى»: على صندوق التعليم الجامعي متابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات

الرياض (صدى):
قال مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم الثلاثاء، بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي ١٤٣٩/ ١٤٤٠ هـ، أنه على صندوق التعليم العالي الجامعي متابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات وفق ما ينص عليه تنظيمه.

وأكد مجلس الشورى، أنه على مجلس إدارة الصندوق استقطاب كفاءات عالية في مجال الاستثمار ورفع الكفاءة المالية وتجنب الخسائر.

وطالب المجلس، صندوق التعليم العالي الجامعي بدراسة سلخ الجامعات التي طبق عليها نظام الجامعات التي طبق عليها نظام الجامعات الجديد من نطاق صلاحية الصندوق وتحويل كامل أرصدتها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

كان زمان
بمقالك الجميل ... أنتي يا أستاذة رشا تقفين ضد التيار .... شاهدي عدد مراكز التجميل بمدينة الرياض فقط .... رقم كبيييييير ... أعانك الله ....!! قلبي معال ..!!!
كان زمان
فكه الله
كان زمان
وكمان طيب
كان زمان
!!!!!!!!!!!!
كان زمان
العنزي غبي .. ما يفهم ؟؟؟!!!! أسكت أحسن ...

أخر الأخبار

ضبط 30 مخالفة ضريبية ضمن الجولات التفتيشية في بيشة
ضبط 30 مخالفة ضريبية ضمن الجولات التفتيشية في بيشة
Time منذ 15 دقيقة Views 1275
الجمارك: رسوم السلع المشتراة عبر الإنترنت لا تسترد حال استرجاعها
الجمارك: رسوم السلع المشتراة عبر الإنترنت لا تسترد حال استرجاعها
Time منذ 25 دقيقة Views 1326
بالفيديو.. قصة الشاب الذي أشعل النار في جسده بالكويت
بالفيديو.. قصة الشاب الذي أشعل النار في جسده بالكويت
Time منذ 29 دقيقة Views 496
بالفيديو.. مقيم أمريكي بالشرقية يؤكد سهولة إجراءات أخذ اللقاح في مركز المعارض
بالفيديو.. مقيم أمريكي بالشرقية يؤكد سهولة إجراءات أخذ اللقاح في مركز المعارض
Time منذ 35 دقيقة Views 1558
بالفيديو.. نصائح للمحافظة على الخصوصية من اختراقات تطبيقات الجوال
بالفيديو.. نصائح للمحافظة على الخصوصية من اختراقات تطبيقات الجوال
Time منذ 40 دقيقة Views 1264
بالفيديو..الإطاحة بعصابة احترفت سرقة مواطير وأجهزة السيارات والمنازل بالجوف
بالفيديو..الإطاحة بعصابة احترفت سرقة مواطير وأجهزة السيارات والمنازل بالجوف
Time منذ 45 دقيقة Views 1455
بالفيديو.. كلمات مؤثرة وجهها مدير السجون الراحل اللواء الأسمري لنزلاء سجن بريدة
بالفيديو.. كلمات مؤثرة وجهها مدير السجون الراحل اللواء الأسمري لنزلاء سجن بريدة
Time منذ 50 دقيقة Views 2181
وظيفة شاغرة توفرها هيئة الأوقاف
وظيفة شاغرة توفرها هيئة الأوقاف
Time منذ 55 دقيقة Views 1554
بالفيديو.. "الضمان الصحي" يوضح موقف صاحب العمل من التأمين على مرافقي المقيم
بالفيديو.. "الضمان الصحي" يوضح موقف صاحب العمل من التأمين على مرافقي المقيم
Time منذ ساعة Views 1654
الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة
الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ ساعة Views 1591